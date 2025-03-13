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Интерактив: три аллеи в Великих луках от инициатора-краеведа
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Интерактив: три аллеи в Великих луках от инициатора-краеведа
Уважаемые горожане, предлагаю в мае 2025 года высадить в парке «Петровском» в Великих Луках три мемориальные аллеи из красивых деревьев (декоративные клёны, дубы, берёзы и так далее).
Фото: freepik
Первая аллея планирует быть создана в честь Героев России, повторивших подвиг Александра Матросова на территории Псковской области — девять Героев.
Вторая аллея в честь земляков-военачальников — девять генералов, адмирала, маршала.
Третья в честь лётчиков-героев Великолукского окружного аэроклуба.
Осоавиахима — десять Героев и один полный кавалер ордена Славы, участников и ветеранов Великой Отечественной войны.
Владимир Павлов