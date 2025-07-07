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Живу в районе Кресты в Пскове на улице 3-й Военный городок. Здесь ситуация просто катастрофическая. Район превратился в непролазные джунгли — трава выросла почти до двух метров высотой. Проходимость нулевая, ничего не видно дальше собственного носа. И это в непосредственной близости от важного стратегического объекта — аэродрома.
Каждый год местным жителям приходится вести борьбу с борщевиком, но в этом году пришлось столкнуться еще и с буйной растительностью. Это настоящее испытание для жильцов: ни прогуляться спокойно, ни выгулять собаку, ни даже выйти на улицу без риска попасть в ловушку из густых зарослей.
Самое возмутительное, что управляющая компания полностью игнорирует проблему. Такое ощущение, будто никто вообще не замечает, что здесь живут люди и существует важная инфраструктура. Вероятно, необходимо вмешательство городских властей, иначе это попустительство приведет к серьезным проблемам для жителей и всего региона.
Мы платим налоги, платим управляющей компании и требуем элементарного порядка возле собственных домов. Ситуация вопиющая и просто недопустима. Очень хотим обратить внимание городских властей на происходящее. А пока приходится жить не в Военном городке, а в заросших джунглях, полных опасностей.
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Интерактив: Джунгли в Крестах зовут
Живу в районе Кресты в Пскове на улице 3-й Военный городок. Здесь ситуация просто катастрофическая. Район превратился в непролазные джунгли — трава выросла почти до двух метров высотой. Проходимость нулевая, ничего не видно дальше собственного носа. И это в непосредственной близости от важного стратегического объекта — аэродрома.
Каждый год местным жителям приходится вести борьбу с борщевиком, но в этом году пришлось столкнуться еще и с буйной растительностью. Это настоящее испытание для жильцов: ни прогуляться спокойно, ни выгулять собаку, ни даже выйти на улицу без риска попасть в ловушку из густых зарослей.
Самое возмутительное, что управляющая компания полностью игнорирует проблему. Такое ощущение, будто никто вообще не замечает, что здесь живут люди и существует важная инфраструктура. Вероятно, необходимо вмешательство городских властей, иначе это попустительство приведет к серьезным проблемам для жителей и всего региона.
Мы платим налоги, платим управляющей компании и требуем элементарного порядка возле собственных домов. Ситуация вопиющая и просто недопустима. Очень хотим обратить внимание городских властей на происходящее. А пока приходится жить не в Военном городке, а в заросших джунглях, полных опасностей.
Мария