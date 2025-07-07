Интерактив: Обслужи себя сам

В ГД предложили ввести платное образование для детей мигрантов без гражданства

Госдума приняла поправку о штрафе за поиск экстремистских материалов

Концерт по итогам VI Форума молодых семей пройдет в Пскове

Бывший кандидат на пост главы Гдовского района от партии «Яблоко» проиграл суд

Росгвардия приглашает на службу в подразделениях вневедомственной охраны в Псковской области

Управляющая компания выплатит 300 тысяч рублей несовершеннолетней из-за крыс в псковской квартире

До +28 и грозы прогнозируют в Псковской области 18 июля

Псковичи могут присоединиться к акции в честь Дня освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков

В Госдуме призвали создать в России свою киновселенную героев

Восемь случаев незаконного потребления газа выявили с начала года в Псковской области

Матвиенко: число студенческих семей в России за 2024 год увеличилось на 17%