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В деревне Неелово-1 произошло событие, достойное анекдота. Мне срочно понадобилось забрать заказанные лекарства для мамы, которые доставили в местный пункт выдачи. Прибыв на место, я обнаружила удивительную картину: сотрудник за стойкой сообщил, что выдать заказ не могут, потому что в помещении отсутствует интернет.
Изображение сгенерировано нейросетью GigaCgat
На вопрос «Как же вы работаете без интернета?» сотрудники попытались объяснить мне тонкости местной системы: оказывается, единственный способ провести операцию выдачи — попросить кого-нибудь из присутствующих поделиться мобильным интернетом.
В подтверждение они поведали занятную историю: однажды давно некий мужчина добровольно согласился создать точку доступа для выдачи заказа пожилой даме. Его героический подвиг длился целых два часа. Вот такие дела сейчас творятся в Псковской области. И, соответственно, назревает вопрос: как можно говорить о безопасности людей, если отключение мобильного интернета не только бесит, но и угрожает здоровью наших близких?
Например, если бы у меня не было интернета, я бы не смогла забрать лекарства, которые так нужны моему пожилому родственнику.
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Интерактив: Обслужи себя сам
В деревне Неелово-1 произошло событие, достойное анекдота. Мне срочно понадобилось забрать заказанные лекарства для мамы, которые доставили в местный пункт выдачи. Прибыв на место, я обнаружила удивительную картину: сотрудник за стойкой сообщил, что выдать заказ не могут, потому что в помещении отсутствует интернет.
Изображение сгенерировано нейросетью GigaCgat
На вопрос «Как же вы работаете без интернета?» сотрудники попытались объяснить мне тонкости местной системы: оказывается, единственный способ провести операцию выдачи — попросить кого-нибудь из присутствующих поделиться мобильным интернетом.
В подтверждение они поведали занятную историю: однажды давно некий мужчина добровольно согласился создать точку доступа для выдачи заказа пожилой даме. Его героический подвиг длился целых два часа. Вот такие дела сейчас творятся в Псковской области. И, соответственно, назревает вопрос: как можно говорить о безопасности людей, если отключение мобильного интернета не только бесит, но и угрожает здоровью наших близких?
Например, если бы у меня не было интернета, я бы не смогла забрать лекарства, которые так нужны моему пожилому родственнику.