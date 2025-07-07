Работы проводятся на месте аварии водопровода в Новоржеве

Интерактив: Упавшее дерево на улице Школьной в Пскове не убирают уже почти месяц

Следственные органы начали проверку по сообщению о гибели мужчины при пожаре на улице Черняховского в Пскове

В храме преподобного Сергия Радонежского в Пскове состоялось престольное торжество

Три розы, портрет Байрона и карта Турции: кураторский показ выставки из проекта «Круг чтения…» состоялся в Пушкинском Заповеднике

В МВД рассказали об экстренном плане на случай взлома данных