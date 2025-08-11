* обязательно заполните все поля
Интерактив: Недоброе утро в общественном транспорте
Сегодня утром мы с ребёнком ехали в автобусе, заговорились и пропустили мимо проходящего кондуктора. Когда я достала карточку и извинилась, что оплатили не сразу, специалист закатила глаза со словами «вовремя платить надо».
Я извинилась, попросила общаться в уважительном тоне, ведь прошло всего пару минут. На меня посыпался ряд аргументов, мол, зайдёт контролёр и будет страшно. На что я ответила: «Замечательно, я бы оплатила дорогу и поехала дальше. Мне некогда заниматься этими мелочами. Как и многим людям, которые спешат на работу и по своим делам». Очень интересный вывод, почему люди, получая услугу, должны испытывать страх.
В другом автобусе случилась ещё более «весёлая» ситуация: перед своей остановкой я очень спешила и прошла немного вперед к выходу, и рядом со мной стоял мужчина, расставив свои ноги на весь проход, мне пришлось для устойчивости поставить ногу немного вперед, на что мне было грубо сказано: «Может, на голову залезете?». Я уже не сдержалась, сказала, что хамить вы можете своей жене, а если что-то некомфортно, вы можете просто вежливо попросить. Что-то я не увидела ни кондуктора, ни кого-то еще, кто бы обратил внимание на назревающий конфликт.
Не знаю, с чем это связано, быть может, с маленькой зарплатой или уровнем образования, но работа кондуктором - это работа с людьми, и я считаю, что нельзя допускать подобное отношение в цивилизованном обществе.
Помню, как много лет назад, будучи ребенком, я ехала в полностью набитом автобусе и случайно наступила взрослой девушке на ногу, на моё «извините» на меня повалился шквал эмоций: «Сейчас стирать будешь». Ещё одну ситуацию припоминаю, которая случилась не со мной: кондуктор, находящийся не в духе, пытался выгнать ребенка, который, к счастью, знает свои права. Но разве их это остановит?
