Интерактив: Чуть ноги не переехал
Шла по тротуару вдоль улицы Петровской и чуть не попала под колеса грузовика. Да, на тротуаре. Грузовик уверенно ехал разгружаться к пункту выдачи «Вайлдберриз».
На мое замечание прибавил газку и встал так, как ему было нужно. Правила дорожного движения? Нет, не слышал. Нам, пешеходам, и так на тротуарах спаса нет от велосипедов и самокатов. Теперь еще от грузовиков уворачиваться?
Вообще, там проблемный пункт, два года назад такие же альтернативно одаренные размесили газон перед крыльцом пункта выдачи. В тот раз после публикации на ПЛН там появились столбики. По траве они ездить больше не могут, но все равно стараются пододвинуться как можно ближе. Хотя там парковка буквально в десяти метрах.
Надеюсь, Госавтоинспекция обратит свое внимание на публикацию в СМИ. Дело происходило 19 августа в 19:47.
Кристина