«Месиво вместо газона» на Завеличье огородили столбами. ФОТО

Газон, который грузовые машины с товарами для пункта выдачи Wildberries размесили на пересечении улиц Конной и Петровской в Пскове, огородили столбами, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Ранее на сайте ПЛН вышел интерактив: местная жительница обратила внимание, что газон напротив пункта выдачи онлайн-магазина размесили колесами грузового транспорта.
Спустя неделю были приняты меры - теперь газон защищен ограничительными столбами. Стоит отметить, что вопрос эстетичности такого вида ограждения остается открытым.