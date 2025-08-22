* обязательно заполните все поля
Интерактив: Деревья в Пскове могут пилить все подряд?
Возмущению нет предела! Провела небольшой анализ ситуации и сделала вывод, что, по всей видимости, рекламщики спилили дерево в сквере на перекрестке улиц Западной и Коммунальной в Пскове, потому что оно загораживало баннер.
Но разве такая причина позволяет пилить деревья всем подряд и где вздумается? Оно ведь не один год там росло!
Красивая стройная береза радовала глаз. Лучше бы баннер на пару метров перенесли.
Фото, сделанное до спила дерева
Ирина
Напомним, ранее на этом перекрестке уже была проведена «санитарная» обрезка деревьев.
