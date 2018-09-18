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Малоимущих многодетных родителей в Пскове хотят освободить от транспортного налога

22.10.2018 15:32|ПсковКомментариев: 5

Изменения в закон Псковской области «О налоговых льготах на 2018 год» рассмотрели в ходе заседания комитета Псковского областного Собрания по бюджету, финансам и налоговой политике, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Как пояснил председатель областного комитета по экономическому развитию и экономической политике Андрей Михеев, законопроектом предлагается освободить от уплаты транспортного налога одного из родителей (усыновителей), опекуна (попечителя), имеющего в составе семьи ребенка-инвалида или трех и более детей в возрасте до 18 лет, среднедушевой доход  семьи  которого  за 2018 год не превышает сумму величин прожиточного минимума на душу населения, устанавливаемого в Псковской области, за одно из следующих транспортных средств:

  • легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил (до 110,33 кВт) включительно;
  • грузовой автомобиль с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил (до 110,33 кВт) включительно;
  • автобус с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил (до 147,1 кВт) включительно;

Льготы по уплате транспортного налога в виде пониженных ставок предоставляются одному из родителей (усыновителей), опекуну (попечителю), имеющему в составе малообеспеченной семьи, трех и более детей в возрасте до 18 лет, начиная с 2015 года. При уплате транспортного налога за 2016 год данной налоговой льготой   воспользовались по заявительному порядку 139 малообеспеченных многодетных семей. Сумма льгот составила 257 тысяч рублей.

Льготы по уплате транспортного налога в виде пониженных ставок предоставляются одному из родителей (усыновителей), опекуну (попечителю), имеющему в составе малообеспеченной семьи ребенка-инвалида, начиная с 2017 года.

Сведениями о количестве малообеспеченных семей с ребенком-инвалидом, являющихся плательщиками транспортного налога, налоговые органы не располагают, так как за получением налоговых льгот в виде пониженных ставок налогоплательщики данной категории в налоговые органы на настоящий момент не обращались.  

«Принятие предложенного законопроекта позволит усилить меры  государственной поддержки для данной социально незащищенной категории налогоплательщиков», - отмечается в пояснительной записке. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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