Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Да будет свет!
Вкусные мероприятия
Мембранные сапоги Nordman
Онлайн-конференция для псковских НКО
Где отпраздновать корпоратив?
«Бригадный Подряд» в Пскове
Монобизнес vs. многопрофильность
8 декабря в Доме офицеров
Андрей Левшинов. Поток и энергетика
Все На «Ээхх, Разгуляй!»
Арбенина и «Ночные снайперы»: Лучшие хиты
Путь к сердцу машины
Плати за ЖКУ удобно
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Новости 24.08.2019 14:160 Под небом голубым есть город золотой: как прошел последний летний концерт Псковского симфонического оркестра 26.11.2019 18:380 В Госдуме предложили сократить новогодние выходные 26.11.2019 10:410 Псковская область рассчитывает получить дополнительные средства по линии сферы ЖКХ в 2020 году 23.11.2019 13:1013 Татьяна Ефимова: Задача всех единороссов - думать, как улучшить жизнь людей 21.11.2019 16:030 Законопроект о создании лесопарковых зеленых поясов рассмотрят псковские депутаты 14.11.2019 10:130 Кардиолог объяснила опасность позднего ужина
 
 
 
Самое популярное 22.11.2019 08:5313 Бузова в трусах выскочила на набережную Петербурга 23.11.2019 20:560 Мать расчлененной профессором Соколовым аспирантки назвала мотив убийства 26.11.2019 13:473 Мама, потерявшая дочь: Не все так просто, как на первый взгляд 19.11.2019 17:2826 Петербургский политтехнолог Петр Бычков может занять пост в администрации Псковской области 25.11.2019 17:528 Названы мотивы покушения на жизнь врача Псковской детской областной больницы
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Новости

В Госдуме предложили сократить новогодние выходные

26.11.2019 18:38|ПсковКомментариев: 0

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил сократить продолжительность новогодних выходных. Об этом он рассказал в интервью «Газете.Ru» во вторник, 26 ноября.

Источник: «Известия», Александр Казаков

«Мы предлагаем сделать обязательными праздниками период с 31 декабря по 3 января, а остальные дни включить в оплачиваемый отпуск трудящихся, чтобы те их использовали по своему усмотрению», - отметил Нилов.

Он подчеркнул, что в трудовом российском законодательстве необходимо закрепить 31 декабря в качестве выходного дня, но с обязательным сохранением имеющегося количества выходных дней. По его мнению, каждый выходной день накладывает определенную нагрузку на экономику страны.

«Таким образом мы угодим и тем гражданам, которые не хотят долгие новогодние праздники, и тем, кто желает побольше отдохнуть зимой», - убежден депутат, пишет портал «Известия».

Нилов добавил также, что полноценным рабочим днем 31 декабря в любом случае нельзя назвать, и целесообразнее объявить его выходным.

«Но в этой идее есть и свои минусы: 30 декабря по-прежнему остается рабочим, и, скорее всего, часть работников возьмет его в качестве отпуска за свой счет, что в итоге негативно повлияет на производительность труда», - уточнил депутат.

В Госдуме Нилов возглавляет комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов, также является заместителем руководителя фракции ЛПДР.

Напомнил, 18 ноября губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал распоряжение о переносе рабочего дня с 31 на 28 декабря, который приходится на последнюю субботу года. 25 ноября глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева поддержала идею объявить 31 декабря 2019 года выходным днем.

Теги: #Новый год #Госдума
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Каким вы видите будущее российско-белорусских отношений?
В опросе приняло участие 978 человек
26.11.2019, 19:060 ПЛН-ТВ: Псковичи о будущем российско-белорусских отношений 26.11.2019, 18:460 Действующий состав Молодежного парламента провел заключительное заседание 26.11.2019, 18:380 В Госдуме предложили сократить новогодние выходные 26.11.2019, 18:180 Магазин «Манго» готовит скидки к «Черной пятнице»
26.11.2019, 17:580 Мокрый снег и дождь прогнозируют синоптики в среду в Псковской области 26.11.2019, 17:578 Мать 5-летней псковички, умершей от рака: У меня нет других детей, но я хочу помочь тем, кому еще можно 26.11.2019, 17:490 В ИК-4 освоили производство пластиковых косметичек для средств ухода за лицом 26.11.2019, 17:450 В региональный закон о патентной системе налогообложения намерены внести корректировки
26.11.2019, 17:360 Псковский «Газпром» опубликовал задолженность крупных потребителей природного газа 26.11.2019, 17:350 Борис Полозов назвал региональный бюджет 2020 года сложным, но оптимистичным 26.11.2019, 17:300 Обращение жильцов ветхого дома в Печорах взял на контроль Александр Козловский 26.11.2019, 17:230 Рейд по выявлению фактов продажи запрещенных продуктов в школах пройдет в Пскова
26.11.2019, 17:180 Почти на 2 млрд рублей увеличились доходы бюджета Псковской области в 2019 году 26.11.2019, 17:110 Псковская налоговая служба: С 2020 года исключено применение ЕНВД и ПСН при реализации отдельных видов маркированных товаров 26.11.2019, 17:040 В администрации региона состоялась встреча, посвященная вопросам пересечения госграницы 26.11.2019, 16:521 Перспективы расширения производства Михаил Ведерников обсудил с южнокорейским инвестором
26.11.2019, 16:490 «Гонки по вертикали»: 7 способов борьбы с драконом, хайпожоры-прогульщики и «попытка №2» Шлосберга 26.11.2019, 16:423 Был какой-то толчок, какая-то подоплека его поступка - знакомая мужчины, порезавшего псковского врача 26.11.2019, 16:404 Елена Полонская не боится свалившегося на ее плечи груза ответственности за весь Псков 26.11.2019, 16:301 Интерактив: В Финском парке спиливают березы
26.11.2019, 16:161 «Дом Советов» с главой города Пскова Еленой Полонской. ВИДЕО 26.11.2019, 15:504 Первый секретарь Псковского обкома КПРФ: Безопасное производство «Титан-Полимера» - это трудно для сознания народа 26.11.2019, 15:300 Сотрудники Псковской ГРЭС взяли под опеку семейство лебедей 26.11.2019, 15:221 В Литве фермеры вывели тракторы на акцию протеста против повышения налогов
26.11.2019, 15:200 Псковская таможня напоминает о необходимости соблюдения требований, предъявляемых к перемещаемым товарам 26.11.2019, 15:121 Власти Пскова прорабатывают вопрос ликвидации вторых смен за счет пристроек к школам 26.11.2019, 14:552 Фура и иномарка столкнулись в Псковском районе 26.11.2019, 14:550 Одежду и плеер украл великолучанин из квартиры по улице Дружбы
26.11.2019, 14:500 Псковский Россельхознадзор вернул в Беларусь более 14 тонн мяса 26.11.2019, 14:472 В псковском Доме офицеров откроется выставка живописи художника Александра Александрова 26.11.2019, 14:462 «Единая Россия» сумела адаптироваться к изменившейся реальности — политолог Михаил Виноградов 26.11.2019, 14:400 Псковская Росгвардия приглашает граждан на службу в подразделения вневедомственной охраны
26.11.2019, 14:340 Победителей регионального этапа IV Всероссийского конкурса авторской песни «Пою тебе, Россия!» определили в псковском УФСИН 26.11.2019, 14:2721 Глава Пскова категорически против строительства АЗС рядом с Мирожским монастырем и Дендропарком 26.11.2019, 14:250 Акция к Международному дню волонтера пройдет в псковском Молодежном центре 26.11.2019, 14:231 В Сеть слили фото выбритого наголо Киркорова
26.11.2019, 14:150 В Пскове сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже шоколадных яиц 26.11.2019, 14:067 Будут ли в Пскове троллейбусы, рассказала Елена Полонская 26.11.2019, 14:020 В России отменят 50-рублевые выплаты для детей 26.11.2019, 14:020 Парламентские выборы-2021 станут настоящей битвой - политолог Евгений Минченко
26.11.2019, 13:580 Псковичей приглашают на презентацию новой книги историка и журналиста Юрия Степанова «Господарство Псковское» 26.11.2019, 13:550 Бюджет Пскова сохранит социальную направленность 26.11.2019, 13:480 Опочанка осуждена на исправительные работы за неуплату штрафа 26.11.2019, 13:473 Мама, потерявшая дочь: Не все так просто, как на первый взгляд
26.11.2019, 13:408 В принятии решений, связанных с жизнью Пскова, Елена Полонская часто советуется с семьей 26.11.2019, 13:280 У псковичей есть уникальная возможность научиться старинному ремеслу плетения из болотных трав 26.11.2019, 13:270 Публичные слушания пройдут в псковской налоговой 10 декабря 26.11.2019, 13:210 Стала известна подробная программа Дней норвежской культуры в Пскове
26.11.2019, 13:204 На инаугурацию Елены Полонской на пост главы города Пскова не было затрачено ни одного бюджетного рубля 26.11.2019, 13:130 Сотрудник псковского «Зубра» стал призером конкурса профессионального мастерства среди сотрудников ОСН территориальных органов России 26.11.2019, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Еленой Полонской 26.11.2019, 12:590 Парламентский комитет по бюджету поддержал инициативу о наказании рублем за ложное экспертное заключение в области госзакупок
26.11.2019, 12:574 500 рублей получает народный дружинник за выход в Пскове, 350 рублей в Великих Луках - региональное УМВД 26.11.2019, 12:513 Псковские коммунисты не будут голосовать за проект бюджета Псковской области-2020 26.11.2019, 12:450 Сергей Быков: Из-за высоких ставок налогов мы можем потерять предпринимателей, которые их платят 26.11.2019, 12:420 Наши дружинники отрабатывают на все 100% - начальник отдела Пограничного управления ФСБ по Псковской области
26.11.2019, 12:362 Псковский драмтеатр присоединился к «черной пятнице» 26.11.2019, 12:320 В закон о транспортном налоге в Псковской области снова предложено внести изменения 26.11.2019, 12:234 Петр Алексеенко: Я бы не сказал, что КПРФ теряет позиции в Псковской области 26.11.2019, 12:150 Налоговую политику в Псковской области хотят оптимизировать за счет ликвидации невостребованных льгот и введения новых
26.11.2019, 12:090 Псковскую молодежь приглашают вступить в ряды народных дружинников 26.11.2019, 12:000 «Гайд-парк»: Лидер псковских коммунистов Петр Алексеенко 26.11.2019, 11:571 Собрание депутатов Печорского района отправило главу района Дмитрия Сопотова в отставку 26.11.2019, 11:450 Псковских детей приглашают создать виртуальный музей по «Сказке о золотом петушке»
26.11.2019, 11:420 От хип-хопа до рок-н-ролла: концерт «Старые Новые Песни - 2» состоится 12 января 26.11.2019, 11:280 Более 400 человек состоят в рядах добровольных дружин Пограничного управления 26.11.2019, 11:240 Парламентский комитет по бюджету поддержал проект бюджета территориального фонда ФОМС в первом чтении 26.11.2019, 11:220 Руководитель финансового комитета Псковской области ежегодно выплачивает штрафы за нарушение соглашения с Минфином по реструктуризации госдолга
26.11.2019, 11:180 Глава города Пскова Елена Полонская станет гостем прямого эфира на радио «Эхо Москвы в Пскове» 26.11.2019, 11:070 Девять преступлений в этом году были раскрыты с помощью народных дружинников - региональное УМВД 26.11.2019, 11:050 Два новых офиса предоставления госуслуг открылись в Пскове 26.11.2019, 11:021 Группа великолукских преподавателей подозревается в получении взяток на сумму 105 тысяч рублей
26.11.2019, 11:000 О «фишках» Египта 26.11.2019, 10:593 Опубликованы экспертные заключения на строительство завода «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино» 26.11.2019, 10:551 Свыше 5,7 млрд рублей намерена потратить Псковская область по госпрограмме по развитию здравоохранения в следующем году 26.11.2019, 10:521 На народных дружинников мы можем рассчитывать при проведении любых мероприятий - региональное УМВД
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.