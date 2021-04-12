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Фотоподарок для жителей Запсковья подготовили члены Молодежного парламента в День семьи

В День любви, семьи и верности члены Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов организовали импровизированную фотозону с ромашками в сквере между улицей Труда и проспектом Энтузиастов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Мы решили сделать приятный сюрприз для жителей Запсковья, – рассказала председатель Молодежного парламента Юлия Лысова. – Сами изготовили праздничную фоторамку, в которой влюбленные пары и семьи всех возрастов, смогут сделать фотографии на память. А еще мы подготовили две большие ромашки, на лепестках которой все желающие могут написать, что значит для них семья».

Идея Молодежного парламента оказалась востребованной – псковичи охотно фотографировались и делились своими мыслями о семейном счастье. Судя по надписям на лепестках ромашки, для кого-то семья ассоциируется со вкусным борщом, а кто-то ценит в семейных отношениях любовь, доверие и дружбу.

«Семья у нас большая, дружная, мы любим этот праздник и почитаем православных святых Петра и Февронию», - признались родители троих детей Юлия и Сергей Бойцовы. Правда, с сожалением отметили, что для современной молодежи институт брака постепенно утрачивает значимость, и потому, по их мнению, семейные ценности необходимо прививать детям с раннего возраста.

Юлия Лысова согласилась, что у молодого поколения, действительно, меняется отношение к «штампу в паспорте», но все же семья по-прежнему остается большой ценностью. «Если говорить о союзе мужчины и женщины, я не думаю, что это когда-то перестанет быть актуальным, потому что любовь всегда была, есть и будет. А День любви, семьи и верности – замечательный повод напомнить всем нам об этом», – уверена организатор праздничной акции.