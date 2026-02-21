Денис Мантуров поблагодарил «Единую Россию» за поддержку предприятий ОПК

«Единая Россия» инициировала принятие ряда важнейших законов, касающихся развития отечественной промышленности, что позволило в последние годы совершить качественный скачок в отрасли и, особенно, в оборонно-промышленном комплексе. Такое мнение выразил председатель партии Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании форума «Есть результат!» в Екатеринбурге, сообщили Псковской Ленте Новостей в партии.

Фото здесь и далее: «Единая Россия», ER.RU

Площадку организовали для подведения итогов исполнения народной программы партии и сбора предложений для нового документа.

«В условиях современного мира мы обязаны обеспечивать себя критически важными технологиями. Это касается и искусственного интеллекта, и робототехники, и беспилотных систем, и биотехнологий, новых материалов, и энергетики нового поколения, и, конечно, космоса и связи», – считает Дмитрий Медведев.

Первый вице-премьер Денис Мантуров отчитался в исполнении Правительством РФ положений народной программы «Единой России». Он подвел итоги совместной работы партии и государства по направлению развития отечественной промышленности и поблагодарил «Единую Россию» за поддержку предприятий ОПК.

«Тесная координация с коллегией Военно-промышленной комиссии и ведущими предприятиями позволяет оперативно закрывать первоочередные потребности фронта. Заделы, которые сформированы в обрабатывающей промышленности, содействуют достижению национальных целей, обозначенных в указе Президента», – сказал Денис Мантуров.

Отечественные производства стабильно наращивают выпуск вооружений и техники, параллельно ведется модернизация образцов и разработка новых. Все это позволяет удерживать долю современного оружия и техники ВС РФ на уровне выше 70%.

Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев обратил внимание на то, что развитие промышленности не только обеспечивает технологический суверенитет страны, но напрямую влияет на благосостояние граждан.

«Укрепляя производства, внедряя инновации, поддерживая отечественных производителей, мы формируем прочный фундамент для развития страны, ее лидерства на мировой арене и, конечно, повышения качества жизни наших граждан», – подчеркнул Владимир Якушев.

На форуме дали старт сбору предложений граждан, которые войдут в новую народную программу. Также в формате круглых столов сформировали ряд предложений для развития промышленности. Свои инициативы внесли правительственные команды регионов УФО, предприниматели, депутаты, представители образования и другие участники форума.