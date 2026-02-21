 
В Пскове проходит Сретенский бал. ФОТО

Сретенский бал стартовал в 16:00 сегодня, 21 февраля, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Для гостей работают интерактивные зоны, посвящённые культуре, этикету и рукоделию. Здесь работают творческий салон, в котором участники создают памятные открытки, и салон каллиграфии, где гости попробуют вывести первые строки пером и чернилами.

 

А местом притяжения стала специальная фотозона, где любой желающий может сделать красивое и качественное фото в своём в вечернем наряде.

Мероприятие проходит при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи («Росмолодёжь») и Росмолодёжь.Гранты. Генеральный партнёр – Псковское региональное отделение «Деловая Россия».

