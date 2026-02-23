 
Новости

В Пушкиногорье почтили память павших защитников и открыли новые имена на братском захоронении

0

В День защитника Отечества жители Пушкиногорского округа собрались на митинг у Центрального братского захоронения, чтобы отдать дань уважения воинам, защищавшим Родину в разные исторические эпохи — от героев Великой Отечественной войны до участников специальной военной операции. Об этом сообщила глава муниципалитета Оксана Филиппова в своем Telegram-канале.

«День защитника Отечества — это праздник, имеющий особое значение для нашей страны, когда мы склоняем головы перед величием подвигов защитников всех поколений и отдаем дань уважения всем, кто служил и служит, обеспечивая безопасность страны», — отметила Оксана Филиппова.

Трогательным моментом митинга стало пополнение фотогалереи портретов земляков, погибших при исполнении воинского долга. В этот день к списку героев были добавлены имена Алексея Никандрова, Александра Полякова, Валерия Демидова и Алексея Амосенка. Особую атмосферу создали выступления родных и близких погибших воинов. Со сцены прозвучали слова памяти об Александре Серове и Алексее Амосенке.

 

В завершение церемонии собравшиеся адресовали теплые пожелания тем, кто сегодня находится на передовой.

«Уважаемые мужчины! Крепкого вам здоровья, силы духа и надежного семейного тыла! Пусть вашими верными спутниками остаются честь, доблесть и верность служения стране и своей семье!», — пожелала глава округа.
Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026