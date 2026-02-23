В Пушкиногорье почтили память павших защитников и открыли новые имена на братском захоронении

В День защитника Отечества жители Пушкиногорского округа собрались на митинг у Центрального братского захоронения, чтобы отдать дань уважения воинам, защищавшим Родину в разные исторические эпохи — от героев Великой Отечественной войны до участников специальной военной операции. Об этом сообщила глава муниципалитета Оксана Филиппова в своем Telegram-канале.

«День защитника Отечества — это праздник, имеющий особое значение для нашей страны, когда мы склоняем головы перед величием подвигов защитников всех поколений и отдаем дань уважения всем, кто служил и служит, обеспечивая безопасность страны», — отметила Оксана Филиппова.

Трогательным моментом митинга стало пополнение фотогалереи портретов земляков, погибших при исполнении воинского долга. В этот день к списку героев были добавлены имена Алексея Никандрова, Александра Полякова, Валерия Демидова и Алексея Амосенка. Особую атмосферу создали выступления родных и близких погибших воинов. Со сцены прозвучали слова памяти об Александре Серове и Алексее Амосенке.

В завершение церемонии собравшиеся адресовали теплые пожелания тем, кто сегодня находится на передовой.