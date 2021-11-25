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Руководителей обкома КПРФ задержали в Псковской области

30.04.2022 12:40|ПсковКомментариев: 3

Первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко, секретарь областного отделения партии Дмитрий Михайлов и руководитель пресс-службы обкома Сергей Богданов были задержаны сегодня в Опочецком районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил Петр Алексеенко.

По его словам, на трассе машина с коммунистами была остановлена сотрудниками правоохранительных органов. В дальнейшем руководителей обкома доставили в отделение полиции в Опочке.

После проверки документов Алексеенко был отпущен. По словам первого секретаря обкома КПРФ, его однопартийцы и водитель остаются в отделении полиции.

Причина задержания в настоящее время неизвестна.

Источник: Псковская Лента Новостей
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