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Работу поисковиков предложили включить в патриотическое воспитание в российских школах

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия - За правду») обратилась к главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову с просьбой интегрировать в образовательную систему в школах работу поисковых движений, занимающихся поиском останков советских солдат времен Великой Отечественной войны.

«Поисковые экспедиции как таковые не входят в план патриотического воспитания в школах. И сейчас, например, для того, чтобы организовать выезд поискового отряда, педагог не может оформить это как командировку. Кроме того, сложности возникают с централизованным выездом детей в такие экспедиции. <…> Прошу интегрировать работу поисковых движений в официальную образовательную систему», - говорится в депутатском обращении, передает ТАСС.

Лантратова сообщила, что встретилась с челябинским поисковым отрядом «Казачья лава», который работает в составе поискового движения «Добровольцы памяти» в районе Старой Руссы Новгородской области. По ее словам, в движении трудятся 58 человек, 30 из которых подростки и дети. «Локация для поиска была выбрана неслучайно. К поисковым работам волонтеры всегда начинают готовиться как минимум за месяц - собирают информацию о местах поиска, изучают архивы, общаются с местными жителями», - отметила парламентарий.

Она подчеркнула, что принимая участие в поисковых экспедициях, дети вовлечены в военно-патриотическое воспитание, изучают монографии, участвуют в раскопках, помогают восстанавливать память о погибших в Великую Отечественную войну солдатах. «Это очень важно в наши дни, когда дети и подростки мало знают о страшных событиях Великой Отечественной войны», - добавила депутат.

В этой связи политик также сообщила, что в ходе встречи со школьниками и педагогами, участвующими в поисковой экспедиции, она отметила ряд проблем, с которыми сталкиваются волонтеры, в том числе недостаточную информационную поддержку работы таких отрядов и отсутствие поощрения для школьников, участвующих в экспедициях. «Понятно, что они делают это не ради наград и знаков отличия, но все же крайне важно отметить самоотверженность этих детей. Они делают великое дело. Считаю важным стимулировать их таким образом на новые достижения и успехи», - заключила она.