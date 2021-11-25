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В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области 15 октября. Об этом сообщают в своих Telegram-каналах городская администрация и областная военная администрация.

В соседней Черниговской и Сумской областях также звучит сигнал тревоги, о чем проинформировали подписчиков главы этих регионов, пишет РИА Новости.

Ранее глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о ракетном ударе. Как уточнили позже в «Укрэнерго», один из объектов энергетической инфраструктуры сильно поврежден.

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Напомним, в понедельник Владимир Путин на совещании с членами Совбеза заявил о нанесении массированного удара по украинским объектам. Подрыв автомобиля на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.