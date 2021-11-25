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Псковские архивисты рассказали о великолукском общественном деятеле Иване Стебут

О великолукском общественном деятеле, профессоре писателе, практике в вопросах сельского хозяйства Иване Стебут рассказал Государственный архив Псковской области в своем Telegram-канале «Архивный документ».

Фото здесь и далее: Государственный архив Псковской области / Telegram-канал «Архивный документ»

Жители Великих Лук с благодарностью вспоминают своего земляка Ивана Стебут, он появился на свет в городе Великие Луки 12 февраля 1833 года в семье аптекаря. Окончил вторую Санкт-Петербургскую гимназию, затем Горыгорецкий земледельческий институт (сейчас это Белорусская сельскохозяйственная академия). В этом образовательном учреждении он и остался уже как преподаватель и старший помощник управляющего фермой.

С 1856 года началась его исследовательская деятельность. Он много путешествовал по странам Европы, изучая образцовые хозяйства, естественные науки, посещая научные курсы.

В 1865 году он перешел на работу в Петровскую земледельческую и лесную академию в Москве. В том же году защитил диссертацию «Известь как средство восстановления плодородия», был утвержден профессором Петровской академии.

«Иван Александрович был активным и деятельным человеком. Он инициировал появление Московской политехнической выставки, выступал лектором публичных чтений как в Москве, так и в Санкт-Петербурге, был постоянным участников выставок сельхозтехники», – рассказали архивисты

Они добавили, что летом вместе со студентами Иван Стебут выезжал в губернии России для изучения сельского хозяйства – результатом такой работы стала книга «Статьи о русском сельском хозяйстве, его недостатках и мерах к его усовершенствованию».

Именно Иван Стебут продвигал высшее сельскохозяйственное женское образование. А с 1898 по 1908 годы он возглавлял Ученый комитет министерства земледелия и государственных имуществ. Скончался он в 1923 году в Москве. 4 ноября 1994 года в Великих луках на здании агрономического факультета Великолукской сельскохозяйственной академии была открыта мемориальная доска.