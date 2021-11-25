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Дорожная обстановка ухудшилась в Невельском районе

Дорожная обстановка ухудшилась в Невельском районе. Об этом сообщил глава муниципалитета Олег Майоров в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Олега Майорова

«Уже более суток на территории Невельского района продолжается обильный снегопад. В связи с этим резко ухудшилась дорожная обстановка. Постоянно проводится мониторинг ситуации по расчистке дорог. В течение сегодняшнего дня перед всеми подрядчиками поставлена задача - сохранение проезжаемости основных магистралей и социально значимых маршрутов», - отметил он.

К 22:00 ожидается прекращение снегопада, после чего подрядные организации начнут плановую расчистку всех дорог внутри населенных пунктов, добавил Олег Майоров.