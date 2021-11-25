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Асфальт на улице 128-й Стрелковой Дивизии планируют уложить к 1 июля

Ход ремонта на улице 128-й Стрелковой Дивизии проконтролировали глава города Пскова Борис Елкин и заместитель губернатора Псковской области Игорь Шатурный, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Вице-губернатор спросил у подрядчика, как продвигается ремонт улицы, и обратил внимание на то, что асфальт был вскрыт около трех недель назад. .

«Народ так ездит. Когда зайдете с асфальтом?» – поинтересовался Игорь Шатурный.

Как уточнил представитель подрядчика, на данном участке остается лишь уложить асфальт.

«Завтра начнем асфальтировать Новгородскую», – объяснил он.

«Давайте с запасом, чтобы к 1 июля были выполнены работы. Договорились? Приступите к асфальтированию край послезавтра. Подтвердите свою репутацию», – поставил задачу вице-губернатор.

Представитель подрядчика ответил, что как только будет уложен асфальт на улице Новгородской, вскоре приступят к работам на улице 128-й Стрелковой Дивизии.

«Просьба проверить,как идет уплотнение и не укладывать асфальт, если видите, что будет просадка. Потом все вопросы будут именно к вам», – предупредил Игорь Шатурный.

Подрядная организация до 14 сентября 2023 года должна восстановить транспортно-эксплуатационное состояние участка протяженностью 776 метров.

Перечень работ – фрезерование, установка нового бортового камня, замена люков колодцев и плит перекрытий, устройство двух слоев асфальтобетона. Кроме того, подрядчик отремонтирует тротуары, установит пешеходное ограждение, нанесет разметку, посеет газон и посадит живую изгородь из кизильника.