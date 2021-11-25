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Псковички стали бронзовыми призерами на чемпионате России по стрельбе из лука

Псковички стали бронзовыми призерами в командных соревнованиях на чемпионате России по стрельбе из лука. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по спорту Псковской области.

Фото: комитет по спорту Псковской области

С 4 по 9 июля в Агинском Забайкальского края прошел чемпионат России по стрельбе из лука. В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов из различных регионов России.

В командных соревнованиях среди девушек в блочном луке бронзовыми призерами стали спортсменки Псковской области Милана Мурзина, Александра Савенкова и Ника Снеткова. Тренирует спортсменок Виталий Андреев.