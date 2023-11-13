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В колониях и СИЗО Псковской области отметили праздник Крещения

Православные осужденные, отбывающие наказание в учреждениях УФСИН России по Псковской области, встретили один из главных церковных праздников – Крещение Господне. Торжественные обряды прошли в храмах, домовых церквях и часовнях, действующих при ИК и СИЗО. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний РФ по региону.

Священнослужители, окормляющие ведомственные церкви, совершили праздничные молебны, освятили воду и окропили территории учреждений. В этот день осужденные, как и все верующие, молились за искупление грехов, просили Господа о защите и милосердии. Для желающих поучаствовать в крещенских купаниях были созданы купели, оборудованы специальные места для проведения ритуала.

«Руководство исправительных колоний и следственных изоляторов областного УФСИН поддерживает стремление отбывающих наказание к религиозному просвещению и создает все условия для реализации свободы вероисповедания, - отметили в ведомстве. - Почитание церковных праздников положительно влияет на морально-психологический климат в местах лишения свободы.

Участие в мероприятиях в праздник Богоявления приняли и сотрудники пенитенциарного ведомства. По традиции представители уголовно-исполнительной системы посетили храмы и набрали святой воды, а также совершили обряды омовения в ледяных купелях. Многие делают это ежегодно, имея твердое убеждение, что купание в иордани – это не только один из способов укрепления веры, но и поддержание духовного и физического здоровья».

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области