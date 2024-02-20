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Михаил Ведерников поздравил православных христиан с праздником Светлого Христова Воскресения

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил православных христиан с праздником Светлого Христова Воскресения в своем Telegram-канале.

«Пасха напоминает нам о важности милосердия и любви, укрепляет в наших сердцах веру в победу добра над злом и наполняет душу светом радости и веры. Желаю вам Светлого и радостного Воскресения Христова! Счастья, мира, согласия, духовной стойкости и всего самого доброго!» – написал губернатор.

Православные христиане отмечают Светлое Христово Воскресение — Пасху — сегодня, 5 мая.

Светлое Христово Воскресение — самый большой и светлый христианский праздник. Этот праздник еще называют Пасхою Христовой, то есть Днем, в который совершилось наше перехождение от смерти — к жизни и от земли — к Небу. Пасха — самый древний и важный праздник богослужебного года.