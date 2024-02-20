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Поддерживают ли псковичи идею об обязательном изучении в школах китайского языка, выяснили эксперты

Только каждый четвертый родитель в Пскове выступает за то, чтобы сделать китайский язык обязательным для изучения в школах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили сотрудники сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, проведшие опрос родителей школьников из Пскова.

По их словам, 17% родителей полагают, что из перечня обязательных школьных предметов нужно исключить английский язык.

«Впрочем, большинство против отказа от преподавания английского языка в школах («Знание языков расширяет кругозор») и введения в перечень обязательных предметов китайского («Он очень сложный. Только по желанию»)», – рассказали в компании и отметили, что опрос проводился с 20 апреля по 7 мая 2024 года.