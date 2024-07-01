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Химик рассказал, сколько можно хранить продукты в морозилке

10.08.2024 22:00|ПсковКомментариев: 0

Кандидат химических наук и доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов предупредил, что замороженные продукты также имеют ограниченный срок годности. По его словам, целую курицу можно хранить в морозильной камере до года, тогда как её куски – до девяти месяцев. Превышение этих сроков может привести к потере влаги, ухудшению текстуры мяса, появлению прогорклости и неприятного запаха.

Говядина и баранина сохраняют свои качества до года, свинина – до полугода. Фарш, независимо от вида мяса, рекомендуется хранить не более четырех месяцев. При длительном хранении в морозильной камере продукты покрываются кристаллами льда, что разрушает их структуру. Кроме того, может происходить окисление жиров, ухудшающее вкус готовых блюд.

Жирную рыбу, такую как лосось или тунец, лучше не хранить дольше трех месяцев. Нежирные рыбы, такие как треска или хек, могут сохраняться до полугода. Рыба особенно подвержена образованию ледяных кристаллов и окислению жиров, что также может привести к прогорклости и неприятному запаху.

Овощи можно хранить от восьми до двенадцати месяцев. Однако овощи с высоким содержанием воды, такие как огурцы и помидоры, лучше не замораживать или перерабатывать в пюре или соус, чтобы сохранить их качество, пишет RuVews24.ru.

При этом вакуумные пакеты и герметичные контейнеры помогают предотвратить контакт с воздухом и образование ледяных кристаллов, а также хранение продуктов при температуре минус 18°C и ниже является оптимальным. Рекомендуется также маркировать упаковки с указанием дат заморозки.

Для сохранения качества и безопасности продуктов после глубокой заморозки лучше размораживать их в холодильнике на верхних полках, а не при комнатной температуре, чтобы предотвратить избыточное размножение бактерий, отметил Андрей Дорохов.

Теги: #здоровье
Источник: Псковская Лента Новостей
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