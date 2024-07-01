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Торговые точки, мастер-классы, игры и семейные развлечения организованы для гостей праздника «Воевода Шуйский»

Многочисленные интерактивные площадки работают на историческом празднике «Воевода Шуйский», который проходит сегодня в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Свои изделия демонстрируют мастера Пскова и Псковской области, в том числе, рукодельники, мастера современного декоративно-прикладного искусства, авторы подарочной туристической продукции. Работает музейная мастерская.

Для детей работают интерактивные точки. В течение всего дня проходят состязание «Битва дружин», роспись лицевого летописного свода, правописание пером и другие.

Гости праздника могут принять участие в мастер-классе по отливке пуль, киданию копья в цель и семейных играх.

«Исторический праздник «Воевода Шуйский» - место, где каждый найдет себе занятие по душе», - отмечают организаторы праздника.

Организаторами праздника выступили Псковское региональное отделение Российского военно-исторического общества, Псковский музей-заповедник и Псковский городской молодежный центр.