Новости

Псковские полицейские продолжают принимать участие в благотворительной акции «Помоги пойти учиться»

Псковские полицейские продолжают принимать участие в благотворительной акции «Помоги пойти учиться», которая традиционно проводится в преддверии начала нового учебного года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники полиции передали председателю родительского комитета Общественной организации инвалидов города Пскова Елене Кузнецовой подарки и поздравления с приближающимся праздником. Для детей собрали канцелярские принадлежности, игрушки и вкусные подарки.

В благодарность за участие в акции председатель Псковского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Галина Курочкина передала личному составу регионального Управления МВД России благодарственное письмо и выразила надежду, что совместными усилиями полицейским и общественникам удастся помочь еще многим семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.