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Что посадить в октябре, чтобы весной сад зацвел, рассказал эксперт

Чтобы сад радовал глаз будущей весной и летом, позаботиться о нем надо осенью. Что нужно сделать в октябре, объяснила эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

«Все саженцы – и плодовые, и ягодные, и декоративные, например, гортензию и даже виноград, – вот это все сейчас, до середины октября, пока тепло, можно высаживать, чтобы они до конца ноября успели укорениться», – отметила Ольга Воронова.

Кроме того, самое время сажать луковичные цветы и чеснок, добавила эксперт.

«Почему-то считается, что октябрь – это тюльпаны, а остальные цветы сажать надо раньше, но нет. На самом деле для них лучшее время – октябрь, потому что смотрите, какой был сентябрь, жара практически летняя, эдак они могли взойти 300 раз, а зимой точно вымерзли бы, без вариантов. Поэтому октябрь – наиболее надежный месяц, все укоренится, но взойти не успеет. И чеснок надо высаживать сейчас, желательного до 15 октября успеть, до снега», – рекомендует Ольга Воронова.

Розы имеет смысл обрезать уже в конце месяца, продолжила специалист.

«И в конце октября розы могут давать побеги, если тепло, и тоже могут вымерзнуть», – предупредила Ольга Воронова.

По ее словам, не нужно спешить и с укрытием растений, сообщил Радио Sputnik.

«Обычно это делают в начале ноября, потому что раннее укрытие снижает морозостойкость. По-хорошему, любые культуры должны пережить два-три морозца минус 5-6, тогда они как бы "закаляются"», – считает Ольга Воронова.

Не помешает навести в саду порядок, уверена эксперт.

«Обрезать цветочные многолетники, вот это вот все сено – оно нам не нужно, потому что верхние части все-равно отмирают, зимой там будут разводиться мыши. Тем более что весной времени на работу по уборке сухостоя мало, поскольку лезет уже новая зелень», – советует Ольга Воронова.