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В Госдуме разрабатывают законопроект о запрете пропаганды квадроберства

В Госдуме разрабатывают законопроект о запрете пропаганды деструктивной идеологии, в том числе квадроберства, сообщила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

«Разрабатываю законопроект о запрете пропаганды деструктивной идеологии, в том числе и квадроберства. Наказывать надо тех, кто делает это движение популярным, привлекательным», - сообщила Лантратова.

По мнению депутата, ребенок с кошачьими ушами и хвостом - не преступник, а "жертва пропаганды", но отвечать за это должны не родители, а те, кто навязывает информацию, вызывающую интерес к квадробике, пишет РИА Новости.

«Есть целые сообщества. И это не так безобидно, как кажется на первый взгляд», - пояснила она.

Квадроберы - молодежная субкультура, представители которой передвигаются на четвереньках и имитируют движения животных.