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Telegram сделал первый шаг к тому, чтобы стать видеоплатформой — Павел Дуров

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что сервис сделал первый шаг к тому, чтобы стать видеоплатформой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Telegram-канале «Национальная Служба Новостей».

Фото: Telegram-канал «Национальная Служба Новостей»

«До сих пор видео в каналах отображались в том же формате, в котором они были загружены, и пользователям часто приходилось ждать и скачивать гигабайты, чтобы посмотреть короткий ролик. Однако с сегодняшним обновлением серверы Telegram будут сжимать популярные видео в несколько вариантов качества и оптимизировать их для потоковой передачи. Теперь, когда вы смотрите видео, Telegram автоматически выбирает наиболее подходящее качество в зависимости от скорости вашего соединения», - прокомментировал Павел Дуров.