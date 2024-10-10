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Открытие центров подготовки международного волонтёрского корпуса к 80-летию Победы обсудили в Пскове

Открытие центров подготовки международного волонтёрского корпуса, посвящённого 80-летию Победы, обсудили на открытом диалоге с временно исполняющим обязанности председателя Комитета по молодежной политике Псковской области Дмитрием Яковлевым. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по молодежной политике Псковской области.

Изображение: Комитет по молодежной политике

Открытый диалог с врио председателя комитета по молодежной политике Псковской области Дмитрием Яковлевым прошел в рамках семинар-совещания со специалистами молодежной политики муниципальных образований Псковской области.

Как рассказали в региональном комитете по молодежной политике, диалог получился живым и открытым. Участники обсудили насущные вопросы, определили векторы работы и поговорили о предстоящих планах.

Отдельной темой стало открытие центров подготовки международного волонтёрского корпуса, посвящённого 80-летию Победы. Врио председателя комитета по молодежной политике Псковской области Дмитрий Яковлев рассказал, что эта инициатива будет масштабироваться на уровне всех муниципалитетов, и поделился, что сейчас разрабатываются материалы для тематических мероприятий в муниципальных образованиях.

Комитет по молодежной политике является оператором президентских грантов, предоставляя молодежи возможность участвовать в форумах и реализовывать свои проекты.

«Росмолодежь проводит огромное, колоссальное количество грантовых конкурсов. Такая возможность – для муниципалитетов это мощный инструмент», - подчеркнул Дмитрий Яковлев.

В рамках диалога участники познакомились с сотрудниками Комитета по молодежной политике и АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив. Дмитрий Яковлев поблагодарил их за работу и подчеркнул, что вся команда воспринимает свою деятельность как миссию и активно занимается вопросами молодежной политики.