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Многоквартирному дому установили новую крышу в Пскове

В многоквартирном доме по адресу: переулок 5-й Псковстроя, 5 завершены работы по капитальному ремонту крыши в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в фонде капитального ремонта Псковской области.

Фото здесь и далее: фонд капитального ремонта Псковской области

Работы осуществлялись за счет средств взносов на капитальный ремонт.

Подрядчик разобрал старое покрытие кровли, выполнил ремонт стропильной системы и обрешетки с последующей обработкой деревянных элементов огнебиозащитными составами, выполнено устройство новой фальцевой кровли.

Осуществлена перекладка печных и вентиляционных труб, установлены колпаки над шахтами и вентиляционными трубами. Установлены ограждающие конструкции со снегозадержанием, выполнено устройство водосточной системы. Выполнено устройство слуховых окон.