Даты денежных выплат за январь озвучили в Социальном фонде

Отделение Социального фонда России по Псковской области досрочно выплатит детские пособия за декабрь и пенсии за январь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в СФР.
В связи с тем, что первая неделя января выпадает на новогодние праздники, Отделение СФР по Псковской области досрочно перечислит на счета получателей детские пособия за декабрь.
25 декабря 2024 года псковичи получат:
«Все вышеперечисленные выплаты производятся за прошедший месяц. В начале декабря жители Псковской области получили детские пособия за ноябрь, в конце декабря получат досрочно за декабрь. Соответственно, пособия за январь будут перечислены в феврале», — пояснил заместитель управляющего Отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.
Пенсию за январь перечислят 27 декабря на банковские карты пенсионеров, которые обычно получают выплаты 9 числа каждого месяца. Если вместе с пенсией приходят и другие выплаты Социального фонда, их также будут досрочно перечислять на счет. Доставка пенсий после 9 числа будет осуществляться в обычном режиме.
Пенсионеры, которым выплаты доставляет «Почта России», получат средства за первый месяц следующего года в привычные для себя даты. Почтальоны начнут доставку пенсий на дом с 3 января. С этого же времени можно будет получить пенсию в кассе почтового отделения. Доставка пенсий через почту продлится до 25 января.
Уточнить информацию о доставке пенсий в праздничные дни января можно в банках и отделениях «Почты России».
По всем вопросам можно обратиться в отделения СФР по Псковской области по телефону контакт-центра: 8 800 100 00 01 (звонок бесплатный). Обратиться также можно и в социальные сетях: «ВКонтакте», «Телеграм», «Одноклассники».