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Даты денежных выплат за январь озвучили в Социальном фонде

Отделение Социального фонда России по Псковской области досрочно выплатит детские пособия за декабрь и пенсии за январь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в СФР.

В связи с тем, что первая неделя января выпадает на новогодние праздники, Отделение СФР по Псковской области досрочно перечислит на счета получателей детские пособия за декабрь.

25 декабря 2024 года псковичи получат:

единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям;

выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до 3-х лет;

ежемесячную выплату на ребенка военнослужащих по линии СФР;

ежемесячное пособие из материнского капитала на ребенка до 3 лет за ноябрь 2024 года;

пособие по уходу за ребенком до полутора лет для работающих родителей.

«Все вышеперечисленные выплаты производятся за прошедший месяц. В начале декабря жители Псковской области получили детские пособия за ноябрь, в конце декабря получат досрочно за декабрь. Соответственно, пособия за январь будут перечислены в феврале», — пояснил заместитель управляющего Отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.

Пенсию за январь перечислят 27 декабря на банковские карты пенсионеров, которые обычно получают выплаты 9 числа каждого месяца. Если вместе с пенсией приходят и другие выплаты Социального фонда, их также будут досрочно перечислять на счет. Доставка пенсий после 9 числа будет осуществляться в обычном режиме.

Пенсионеры, которым выплаты доставляет «Почта России», получат средства за первый месяц следующего года в привычные для себя даты. Почтальоны начнут доставку пенсий на дом с 3 января. С этого же времени можно будет получить пенсию в кассе почтового отделения. Доставка пенсий через почту продлится до 25 января.

Уточнить информацию о доставке пенсий в праздничные дни января можно в банках и отделениях «Почты России».

По всем вопросам можно обратиться в отделения СФР по Псковской области по телефону контакт-центра: 8 800 100 00 01 (звонок бесплатный). Обратиться также можно и в социальные сетях: «ВКонтакте», «Телеграм», «Одноклассники».