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Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» со Светланой Мельниковой

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Обратный отсчет», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - гендиректор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Ведущий Максим Костиков поговорит с ней о том, как 2024 год сложился для музея, и о планах на следующий год.

Главные музейные события 2024 года, музейные итоги года в цифрах, кардинальные перемены в мероприятиях, организуемых Псковским музеем-заповедником, перспективы восстановления сгоревшей усадьбы Римского-Корсакова, дальнейшая судьба исторических праздников и музейные сюрпризы-2025. Об этом и многом другом — в 12.05.

Видеотрансляцию из студии, как обычно, можно посмотреть в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.