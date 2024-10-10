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Великолукское отделение РВИО посетило «Поезд Победы

Активисты местного отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) в Великих Луках посетили иммерсивную выставку «Поезд Победы», которая произвела на них сильное впечатление. Об этом сообщил депутат Великолукской городской Думы, председатель великолукского отделения РВИО Дмитрий Белюков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Дмитрий Белюков / «ВКонтакте»

«Все этапы и важнейшие события Великой Отечественной войны, страдания, боль, смерть... Победа! Это было близко и понятно», — написал Дмитрий Белюков.

Он поблагодарил всех, кто принимал участие в реализации этого уникального проекта.