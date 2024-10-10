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Ученые завершают разработку онковакцин против меланом и глиобластом

08.02.2025 17:00|ПсковКомментариев: 0

Ученые Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) завершают разработку персонализированных онковакцин для лечения меланом и глиобластом.

«На финальной стадии находятся разработки онковакцин против меланом и глиобластом», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ФМБА.

По данным агентства, доклинические исследования онковакцины показали, что ее применение существенно замедляет рост опухоли у животных и увеличивает продолжительность их жизни, пишет ТАСС.

В ноябре прошлого года руководитель ФМБА Вероника Скворцова рассказала, что научные организации агентства разрабатывают онковакцины для терапии колоректального рака, меланомы и глиобластомы. При этом, вакцина против колоректального рака уже прошла полный цикл доклинических исследований и готова к применению в клинической практике. Ведомство рассчитывает. что начать применение новой онковакцины можно будет уже в этом году

Теги: #вакцина
Источник: Псковская Лента Новостей
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