У детей довольно простые критерии оценки городского благоустройства. Им не особенно интересны отчёты о проделанной работе и бюрократические проволочки. Гораздо важнее, насколько высоко можно забраться, как быстро получится съехать с горки и кто первым доберётся до качелей. У родителей требования несколько иные: чтобы было безопасно, недалеко от дома и желательно интересно детям разного возраста.

26 ноября, в сквере Пограничников на Запсковье открыли одну из самых больших детских площадок Пскова. Почему местом для подарка городу выбрали именно этот район, чем теперь смогут заняться юные псковичи и как изменения оценили местные жители - в материале Псковской Ленты Новостей.

Фотографии Анна Тягунова / ПЛН

Вернуться туда, где всё начиналось

Инициатива строительства новой детской площадки принадлежит администрации Пскова. Строительство полностью профинансировала компания «Телесети Плюс», которая в 2027 году отметит своё 20-летие. Выбор территории оказался неслучайным: именно с этим районом связана история развития предприятия.

«Местом выбрали Запсковье: исторически компания "Телесети Плюс" начала развивать свою сеть в 2007 году именно с этого района. К тому же здесь чувствуется нехватка больших игровых пространств, а сквер Пограничников давно стал точкой притяжения для семей с детьми - местом, где гуляют и проводят время вместе», - рассказали в компании.

Подготовка проекта началась ещё весной. Впереди были организационные вопросы, доставка и установка игрового оборудования.

«От первых планов до открытия прошло около полугода. Не обошлось без логистических сложностей, но все они были успешно преодолены, и строительство завершилось точно в срок», - отметили в компании. Площадка для всех

Одна из сложностей при создании детских площадок - учесть интересы ребят разных возрастов. Пока младшие осваивают горки и тоннели, детям постарше хочется чего-то «поинтереснее».

«Это одно из самых больших детских пространств в городе, рассчитанное как на старших дошкольников, так и на школьников», - отметили в компании «Телесети Плюс».

Последнее особенно важно. Согласитесь, найти занятие для пятилетнего ребёнка на обычной детской площадке несложно. А вот заинтересовать десятилетнего школьника песочницей и небольшой горкой - задача уже со звёздочкой.

Помимо привычных горок и качелей, здесь появились игровые конструкции с перекладинами, подвесными ступенями, канатами, пластиковыми тоннелями и прозрачными смотровыми окошками. Можно придумывать собственные маршруты, преодолевать препятствия и испытывать свою ловкость. Родителям же не придётся искать отдельное место для прогулки с каждым ребёнком.

Разумеется, там, где есть возможность куда-нибудь забраться, обязательно найдётся желающий оттуда спрыгнуть. Поэтому территорию оборудовали специальным прорезиненным покрытием, которое помогает смягчить удар при падении.

Предусмотреть все приключения, которые способен придумать ребёнок, вряд ли возможно. Но сделать их безопаснее - удалось.

Главные эксперты - жители

Насколько удачным оказался проект, лучше всего могут оценить сами жители района. Для родителей важно, чтобы площадка находилась недалеко от дома, была безопасной и позволяла занять детей разного возраста.

Для одной из семей Запсковья официальное открытие площадки удачно совпало с выходным днём семейства. Как рассказала мама четвероклассника, появления новой площадки они ждали давно.

«Парк большой, а развлечений как таковых здесь не было. Площадку мы с нетерпением ждали. Теперь сын каждый день перед школой просится сюда. Моей дочке четыре года, для неё здесь тоже много интересного. Площадка подходит обоим детям. Я очень рада и благодарна за такую поддержку», - поделилась Ольга.

Сын Ольги - Ярослав, уже успел изучить игровое оборудование и даже определить, с каких горок лучше всего скатываться. А участие в открытии сделало эту прогулку для школьника особенно запоминающейся - ему доверили перерезать красную ленту.

«Мне здесь очень понравилось. Я даже выяснил, какие горки самые скользкие. С одних просто хорошо скатываться, а с других - очень здорово. Мне понравилось и ленточку перерезать, я первый раз такое делал», - рассказал Ярослав.

Мальчик не исключает, что, когда вырастет, будет рассказывать уже своим детям о том, как участвовал в открытии этой площадки.

К слову, за чистотой территории и состоянием игрового оборудования в дальнейшем будет следить городская администрация, которая возьмёт на себя содержание новой площадки.

День рождения у компании, подарок - городу

Обычно на день рождения принято получать подарки. У компаний к этому добавляются торжественные мероприятия, поздравления, подведение итогов и рассказы о достижениях за минувшие годы. В компании «Телесети Плюс» решили немного изменить традицию. До двадцатилетия компании ещё есть время, а подарок уже вручили. Причём не себе, а городу.

Любопытно, как за эти годы сменилось поколение жителей Запсковья. Некоторые из тех, кто в 2000-х сам бегал по местным дворам, сегодня уже могут приводить на прогулку собственных детей. И, возможно, когда-нибудь именно эта площадка станет для них одним из тех мест, о которых принято вспоминать со словами: «А вот в нашем детстве…».

Вообще, когда речь заходит об участии бизнеса в жизни города, часто звучат большие слова: социальная ответственность, вклад в развитие территории, повышение качества городской среды. За всеми этими формулировками порой сложно разглядеть что-то конкретное. В данном случае всё гораздо проще. Было недостаточно места для детских игр - появилась новая площадка.

20-летие компании пройдёт, фотографии с открытия станут приятным воспоминанием. А в сквере Пограничников будут спорить, чья очередь качаться, устраивать соревнования на турниках, заводить друзей и уговаривать родителей погулять ещё пять минут. И, пожалуй, это будет лучшим показателем того, что подарок городу пришёлся по душе.

Наталья Шведова.