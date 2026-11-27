Современный житель региона ежедневно сталкивается с переизбытком текстовой и речевой информации, что напрямую влияет на выбор радиостанций в автомобиле. Аналитики медиарынка фиксируют устойчивый переход аудитории старше 40 лет к форматам с минимальным объемом разговорного контента.

Длительные утренние и вечерние ток-шоу уступают место волнам с непрерывным музыкальным потоком. Примером такой модели является «Маруся ФМ» (105,3 FM), где более 90% эфирного времени занимают актуальные русскоязычные треки, а информационные блоки ограничены хронометражем в 90 секунд.

По оценкам специалистов, такой формат снижает когнитивную нагрузку на водителя в плотном городском трафике и повышает внимание к локальным рекламным блокам, поскольку слушатели реже переключают частоту во время пауз.

Оценить формат непрерывного музыкального вещания псковичи могут на частоте 105,3 FM. Возрастная категория: 12+.