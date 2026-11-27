День морской пехоты в России, День самозанятых в России, День оценщика в России, Международный день гитариста и День баварского кремового пирога отмечают сегодня, 27 ноября.

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История российской морской пехоты берет начало в XVIII веке. 27 ноября 1705 года Петр I распорядился сформировать первый полк морских солдат, в состав которого вошли подразделения Балтийского флота. Впоследствии морские пехотинцы участвовали в русско-турецких войнах, Средиземноморском походе и Отечественной войне 1812 года.

Особую роль морская пехота сыграла в годы Великой Отечественной войны: ее подразделения участвовали в обороне Москвы, Ленинграда, Сталинграда и других городов. Сегодня в число основных задач морских пехотинцев входят проведение десантных операций и защита побережья. В 2024 году День морской пехоты был официально закреплен указом президента России.

День самозанятых в России связан с принятием 27 ноября 2018 года федерального закона о введении специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». Он позволил работающим на себя специалистам легализовать заработок без сложной отчетности. Такой формат востребован среди репетиторов, фотографов, дизайнеров, мастеров индустрии красоты и представителей других профессий.

Самозанятые самостоятельно определяют объем работы, стоимость услуг и график, однако не имеют ряда социальных гарантий, предусмотренных трудовым законодательством. Например, для формирования пенсионного стажа им необходимо самостоятельно перечислять страховые взносы. С 1 января 2026 года в России также действует эксперимент по добровольному страхованию самозанятых на случай временной нетрудоспособности, позволяющий получать выплаты по больничным.

День оценщика в России. Развитие современной оценочной деятельности в России связано с экономическими преобразованиями начала 1990-х годов и приватизацией государственного имущества. Профессиональный праздник приурочен к утверждению 27 ноября 1996 года квалификационной характеристики должности оценщика.

Представители этой профессии определяют рыночную стоимость недвижимости, предприятий, транспортных средств, оборудования, ценных бумаг и других активов. Их услуги востребованы при оформлении ипотеки, заключении имущественных сделок, наследовании и разрешении судебных споров. Работа требует специальных знаний в области экономики и законодательства, аналитических способностей и внимания к деталям.

Международный день гитариста приурочен ко дню рождения Джими Хендрикса, появившегося на свет 27 ноября 1942 года. Американский музыкант оказал огромное влияние на развитие рок-музыки, расширив представления о возможностях электрогитары и ее звучании.

Праздник объединяет профессиональных исполнителей, начинающих музыкантов и любителей гитарной музыки. Его отмечают концертами, мастер-классами и творческими встречами, посвященными различным стилям и техникам игры на инструменте.