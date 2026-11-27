День матери вызывает положительные эмоции у 66% экономически активных жителей Пскова. При этом женщины относятся к празднику теплее мужчин, а среди возрастных групп наибольшую поддержку он находит у молодёжи. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы и подбору персонала SeperJob, проведённого с 16 по 25 ноября.

Каждый четвёртый опрошенный (26%) относится к празднику нейтрально. Некоторые горожане объясняют это привычкой поздравлять мам с Международным женским днём. Отрицательно высказался о празднике лишь 1% респондентов, ещё 7% затруднились с ответом или впервые узнали о существовании такой даты.

Среди женщин День матери положительно воспринимают 74% опрошенных, среди мужчин - 58%. При этом мужчины в шесть раз чаще женщин затруднялись определить своё отношение к празднику или впервые слышали о нём (12% против 2%).

Особенно популярен праздник среди псковичей младше 35 лет: положительно о празднике отозвался 71% представителей этой возрастной группы.

В 2026 году День матери в России отмечают 29 ноября.

На сайте Псковской Ленты Новостей стартовал новый опрос на тему: Согласны ли вы, что матерям в России нужна еще большая поддержка от государства и общества?