Вчера прошло очередное заседание Совета общественных советников главы города Великие Луки. Эту встречу можно назвать особенной, потому что в нынешнем, 2026 году институту общественных советников главы города исполняется десять лет. Об этом сообщил глава города Николай Козловский на своей странице «ВКонтакте».

Фотографии: Николай Козловский / «ВКонтакте»

«Конечно, неслучайно, что за последние десять лет наш город показывает стабильное социально-экономическое развитие, устойчивый рост промышленного производства. И в этом, безусловно, большой вклад совета общественных советников. Прежде всего в том, что создаются благоприятные условия для жизни в городе Великие Луки, создается хорошее настроение для населения», - отметил Николай Козловский.

По его словам, за десять лет институт общественных советников стал эффективным инструментом взаимодействия городской власти с великолучанами. Общественные советники, постоянно находясь в прямом диалоге с жителями, способствуют выявлению наиболее актуальных вопросов, требующих безотлагательного вмешательства. Также они аккумулируют предложения жителей по решению имеющихся в городе проблем и передают их представителям власти.

«Такая работа помогает определять, на что именно необходимо обратить первоочередное внимание, а какая проблема может быть решена в плановом порядке. Это очень полезно для наиболее эффективного распределения сил и средств», - подчеркнул глава города.

Обсуждение этих вопросов являются, в том числе, неотъемлемой частью традиционных встреч с Советом общественных советников. «Такие заседания – это возможность подвести итоги совместной работы, обсудить планы на будущее и, самое главное, услышать вопросы и предложения тех, кто неравнодушен к жизни нашего города», - подчеркнул Николай Козловский.

В ходе прошедшей встречи глава города проинформировал об основных результатах социально-экономического развития Великих Лук за девять месяцев 2026 года, а также кратко рассказал об итогах проведенной работы в сфере благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, образования, культуры и спорта. «Отдельно остановился на вкладе общественных советников и территориальных общественных самоуправлений в развитие городской среды. В этом году по инициативе и непосредственном участии общественников в городе состоялось более ста субботников. Это конкретные дела, которые помогают делать наши дворы, улицы и общественные пространства комфортнее», - добавил он.

С докладом о работе жилищно-коммунального хозяйства выступил начальник управления ЖКХ города Андрей Андреев. Он также доложил об исполнении наказов общественных советников. Большинство из них выполнено или находится в стадии разработки.

После официальной части участники заседания перешли к вопросам и обсуждению. Были подняты темы благоустройства города, содержания многоквартирных домов и другие проблемные вопросы, с которыми сталкиваются великолучане.

«Благодарю всех участников Совета за ответственную гражданскую позицию, конструктивный разговор и внимание к судьбе Великих Лук. Именно благодаря обратной связи от горожан, получаемой при содействии общественных советников главы города, неравнодушию жителей и совместным действиям, мы можем своевременно реагировать на имеющиеся проблемы и находить их решения. Уверен, что и дальше мы продолжим взаимодействие и будем сообща работать над развитием нашего города!» - резюмировал Николай Козловский.