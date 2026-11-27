Магнитная буря накроет Землю сегодня, 27 ноября. Согласно прогнозам Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, пик геомагнитной активности ожидается именно в этот день.

Изображение сгенерировано нейросетью

Причиной возмущения магнитосферы станет корональная дыра среднего размера, которая из-за вращения Солнца начнёт воздействовать на планету во второй половине недели. Ожидается, что событие будет двухдневным — 27 и 28 ноября.

По расчётам учёных, вероятность полноценной магнитной бури 27 ноября достигает 60%. Геомагнитный индекс Kp может подняться до 5 баллов, что соответствует классу G1 по шкале NOAA — это слабая, но всё же ощутимая буря.

Геомагнитная обстановка начнёт ухудшаться уже в четверг, 26 ноября: вероятность шторма в этот день оценивается в 51%. Пик активности, по некоторым данным, придётся на ночь на 27 ноября и продлится примерно до 9:00 пятницы. К 28 ноября ситуация должна стабилизироваться — вероятность бури снизится до 26%.

Метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение самочувствия ещё до официального пика бури. Специалисты связывают это с колебаниями магнитного поля, которые способны провоцировать скачки артериального давления, головные боли, приступы внезапной усталости, повышенную тревожность и нарушения сна.

Врачи рекомендуют в такие дни соблюдать питьевой режим, отказаться от кофе, алкоголя и тяжёлой пищи, избегать стрессов и интенсивных физических нагрузок, а также держать под рукой назначенные препараты для контроля давления.