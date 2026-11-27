Минпросвещения РФ определило единый день проведения последних звонков в 2027 году — их планируется провести 26 мая.
В программу последних звонков предлагается включить церемонии поднятия государственного флага и исполнения государственного гимна Российской Федерации, чествование представителей многодетных и многопоколенных семей, а также выступления родителей учащихся, в том числе удостоенных государственных наград, и участников специальной военной операции.
Так, в рамках подготовки к торжественным мероприятиям перед регионами поставлена задача строгого соблюдения всех требований комплексной безопасности. Отдельное внимание рекомендовано уделить обеспечению доступной среды для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, пишет