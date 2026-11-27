Минпросвещения РФ определило единый день проведения последних звонков в 2027 году — их планируется провести 26 мая.

«В 2026/27 учебном году последние звонки в российских школах планируется провести 26 мая. Соответствующие рекомендации Министерство просвещения РФ направило во все субъекты страны», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В программу последних звонков предлагается включить церемонии поднятия государственного флага и исполнения государственного гимна Российской Федерации, чествование представителей многодетных и многопоколенных семей, а также выступления родителей учащихся, в том числе удостоенных государственных наград, и участников специальной военной операции.