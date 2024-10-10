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Житель Островского района пытался оспорить расчет алиментов, ссылаясь на статус самозанятого

В Островском районе Псковской области судебные приставы привлекли к административной ответственности гражданина, который длительное время уклонялся от уплаты алиментов на содержание двоих несовершеннолетних детей. Мужчина утверждал, что, будучи самозанятым, имеет право самостоятельно определять размер выплат, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судебных приставов Псковской области.

На исполнении в отделении судебных приставов Островского и Пыталовского районов находилось исполнительное производство о взыскании алиментов с 30-летнего жителя района. Долгое время гражданин, находясь в статусе самозанятого, без уважительной причины не осуществлял выплат.

Судебный пристав-исполнитель рассчитал задолженность, исходя из размера средней заработной платы по стране, что соответствует нормам федерального законодательства. Решение пристава было поддержано судом.

За неоднократную невыплату алиментов должник был привлечен к административной ответственности по статье 5.35.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Суд назначил ему наказание в виде 20 часов обязательных работ.

Судебные приставы Псковской области напоминают гражданам о важности исполнения родительских обязательств и предупреждают о последствиях уклонения от уплаты алиментов.