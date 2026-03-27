Современные подходы к диагностике и лечению онкозаболеваний изучают на Межрегиональной конференции в Пскове

В Псковской области стартовала Научно-практическая межрегиональная конференция «Псковские дни онкологии. Современные вопросы диагностики и лечения онкологических заболеваний». Мероприятие посвящено 80-летию онкологической службы региона. Оно объединило профильных специалистов из разных регионов России, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Фото: правительство Псковской области

От имени министра здравоохранения Псковской области Марины Гаращенко с приветственным словом к участникам конференции обратилась ее заместитель Надежда Рагозина. Она отметила значимость события для медицинского сообщества и подчеркнула, что онкологическая служба региона за эти годы прошла долгий путь развития.

Открытие конференции состоялось под руководством главного внештатного онколога Псковской области, главного врача Псковского онкодиспансера Александра Юрова. 

«Конференция — это не только возможность обмена опытом, но и платформа для обсуждения новых методов диагностики и лечения онкологических заболеваний, что особенно актуально в условиях современных вызовов в области здравоохранения», - подчеркнул он.

В правительстве отметили, что накануне на базе Псковского онкологического диспансера прошел мастер-класс, посвященный актуальным вопросам онкоурологии и онкохирургии. В зеленой операционной своим опытом делился доктор медицинских наук, заведующий отделением онкоурологии и старший научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Петрова Министерства здравоохранения РФ Александр Носов. Он выполнил сложные и высокотехнологичные процедуры - лапароскопическую радикальную простатэктомию с расширенной тазовой лимфодиссекцией с БСЛУ и лапароскопическую безишемическую резекцию правой почки.

В синей операционной работали кандидат медицинских наук и заведующий онкологическим отделением №2 Клиники высоких медицинских технологий имени  Н.И. Пирогова Кирилл Шостка и врач-онколог этого же отделения Николай Манкевич. Они провели сложные хирургические вмешательства, такие как эвисцерация малого таза и лапароскопическая передняя резекция прямой кишки.

В актовом зале онкодиспансера была организована видеотрансляция, которая позволяла работникам профильного направления учреждений здравоохранения Псковской области наблюдать за происходящими в операционных процессами в режиме реального времени. Использование 3-D визуализации сделало это событие еще более интерактивным и наглядным, позволяя участникам мастер-класса лучше понять нюансы и детали проводимых операций, прокомментировали в Министерстве здравоохранения.

