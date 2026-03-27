Псковский суд не нашел оснований для взыскания 1,9 млн рублей ущерба с работника, допущенного к работе без оформления

Псковский городской суд разобрался в споре о взыскании ущерба, причиненного в результате ДТП, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Обращаясь в суд, истец указал, что в декабре 2023 года ответчик, управляя принадлежащим истцу автомобилем, совершил съезд в кювет, тем самым причинил транспортному средству технические повреждения. Между истцом и ответчиком имели место гражданско-правовые отношения, трудовой договор заключен не был. Мужчина просил взыскать с ответчика причиненный материальный ущерб в размере 1 899 200 рублей, расходы на проведение экспертизы и оплату услуг представителя, государственную пошлину.

Сторона ответчика заявленные требования не признала, считая, что между истцом и ответчиком были трудовые отношения, поскольку ответчик в качестве наемного водителя грузового автомобиля осуществлял перевозки груза по указанию истца в течение полугода на регулярной основе по путевым листа и систематически получал за выполненные обязанности водителя от истца денежное вознаграждение по наличным и безналичным расчетам.

Суд согласился с доводами ответчика о наличии между ним и истцом трудовых отношений, возникших на основании фактического допущения работодателем работника к работе без надлежащего оформления трудового договора.

Поскольку между истцом и ответчиком имели место трудовые отношения, истец - работодатель в силу закона до принятия решения о возмещении ущерба ответчиком-работником обязан провести проверку, истребовать от работника письменное объяснение для установления размера причиненного ущерба и причин его возникновения, чего истцом, как следует из материалов дела, проведено не было.

У суда отсутствовали правовые основания для взыскания с ответчика в пользу истца ущерба в заявленном размере, так как материальная ответственность работника является самостоятельным видом юридической ответственности и возникает лишь при наличии ряда обязательных условий.

Судом отказано в удовлетворении иска.