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Александр Котов: Мудрость и доброта женщин делают наш мир лучше

От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил женщин с Международным женским днем, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас с 8 Марта — днём, когда мы выражаем особое уважение и любовь к прекрасной половине человечества! Вы дарите нам жизнь, наполняете её теплом, красотой и светом. Вы создаёте уют, поддерживаете нас в трудную минуту и вдохновляете на великие дела. Ваше умение находить радость в мелочах, превращать будни в праздники, преодолевать трудности и при этом оставаться прекрасными — бесценно. Ваши мудрость и доброта делают наш мир лучше. Благодарю вас за заботу, поддержку и вдохновение. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть каждый новый день приносит радость, улыбки и свершения. С праздником вас, милые женщины!», - отметил Александр Котов.

Напомним, что сегодня, 8 марта, по всей стране отмечается Международный женский день.