На личный прием к замглавврача областной больницы в Великих Луках пришли восемь человек

В филиале «Великолукский межрайонный» Псковской областной клинической больницы состоялся очередной личный приём граждан. Приём провёл заместитель главного врача — руководитель филиала Денис Цветков, сообщили Псковской Ленте Новостей в ПОКБ.
Изображение: Псковская областная клиническая больница / «ВКонтакте»
В ходе встречи жители смогли получить разъяснения и обсудить вопросы, связанные с медицинской помощью и организацией лечения:
- оформление и прохождение медико-социальной экспертизы (МСЭ);
- оформление направления на лечение за пределами Псковской области по форме 057/у;
- возможность плановой госпитализации в отделения филиала;
- возможность госпитализации пациентов с онкологическими заболеваниями в паллиативное отделение филиала.
На личный приём было записано 10 человек, фактически приняли участие 8 граждан.
Напоминаем: личный приём граждан Денисом Цветковым проводится каждую среду с 14:00 до 16:00.
Предварительная запись обязательна: 8 (81153) 7-29-88.