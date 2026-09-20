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На личный прием к замглавврача областной больницы в Великих Луках пришли восемь человек

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В филиале «Великолукский межрайонный» Псковской областной клинической больницы состоялся очередной личный приём граждан. Приём провёл заместитель главного врача — руководитель филиала Денис Цветков, сообщили Псковской Ленте Новостей в ПОКБ.

Изображение: Псковская областная клиническая больница / «ВКонтакте»

В ходе встречи жители смогли получить разъяснения и обсудить вопросы, связанные с медицинской помощью и организацией лечения:

  • оформление и прохождение медико-социальной экспертизы (МСЭ);
  • оформление направления на лечение за пределами Псковской области по форме 057/у;
  • возможность плановой госпитализации в отделения филиала;
  • возможность госпитализации пациентов с онкологическими заболеваниями в паллиативное отделение филиала.

На личный приём было записано 10 человек, фактически приняли участие 8 граждан.

Напоминаем: личный приём граждан Денисом Цветковым проводится каждую среду с 14:00 до 16:00.

Предварительная запись обязательна: 8 (81153) 7-29-88.

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