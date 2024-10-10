Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ПЛН 25 ЛЕТ
Господин Рейтингомер
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
Эквайринг За счет ПСБ
Событийный календарь Псковской области на 2025 год
Креативная экономика Как начать свое дело?
Конкурс слоганов в честь 25-летия ПЛН
Где выпить вкусный кофе в Пскове?
Предпоказ фильма «Смерть единорога»
Кампуса Не будет
Лёгкая кухня Брускетта с креветками
 
 
 
ещё Новости 10.10.2024 11:110 «ВКонтакте» отмечает 18-летие 27.03.2025 07:300 День войск национальной гвардии отмечается в России 27 марта 21.03.2025 18:580 «Изборские истории»: Воинский подвиг сквозь столетия русской истории. ВИДЕО 21.03.2025 18:400 «Краски города»: Три самых опасных лайфхака при похудении. ВИДЕО 18.03.2025 12:350 Дело вкуса 13.03.2025 20:400 Проект «Звучащая азбука Пскова»: Туристические сувениры как искусство
 
 
 
Самое популярное 25.03.2025 16:082 Кампуса не будет 20.03.2025 13:060 Появилось видео с места смертельного ДТП около пустошкинской деревни Алоль 24.03.2025 17:572 Рейтингомер: вызов на дуэль, пойманный Андрей Малахов и сбежавшая Анфиса Чехова 25.03.2025 12:210 С ресторана в Пскове могут взыскать 200 тысяч рублей за нарушение авторских прав 21.03.2025 08:131 Пешехода сбили на перекрестке улиц Рижского и Рокоссовского в Пскове. ВИДЕО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Новости

День войск национальной гвардии отмечается в России 27 марта

27.03.2025 07:30|ПсковКомментариев: 0

27 марта свой профессиональный праздник — День войск национальной гвардии Российской Федерации — отмечают военнослужащие и гражданский персонал войск национальной гвардии России. Он был установлен Указом Президента РФ № 10 от 16 января 2017 года, в целях сохранения преемственности воинских традиций и повышения престижа службы в войсках национальной гвардии Российской Федерации.

Важно сказать, что выбор даты не случаен. В течение 20 лет, начиная с 1996 года, ежегодно 27 марта отмечался День внутренних войск МВД России. А поскольку данные войска в апреле 2016 года были преобразованы в Войска национальной гвардии РФ, то и праздник был «переименован». Поэтому в 2017 году 27 марта впервые отмечался как праздник войск национальной гвардии.

История войск национальной гвардии России уходит корнями в эпоху Ивана Грозного, когда появились войска, преданные лично царю и получившие название опричных. Основной задачей этих войск было поддержание внутреннего порядка в государстве. В разное время эту задачу выполняли разные службы и войсковые части: гарнизонные полки, казачьи части, жандармские подразделения.

В какие-то периоды функции по поддержанию внутреннего порядка, обеспечению безопасности населения и оказанию помощи людям в случае стихийных бедствий ложились на уже негодных к строевой службе военнослужащих, на воинские части и подразделения, не являвшиеся войсками первой линии, но постепенно всё менялось.

В начале 19 века, в результате формирования такой охранной службы и ряда проведенных реформ, указом императора Александра I от 27 марта 1811 года была создана Внутренняя стража — далекая предшественница Внутренних войск. Именно эта историческая дата и легла в основу учреждения в 1996 году праздника Дня Внутренних войск МВД РФ. Кстати, в 1911 году весьма торжественно и на государственном уровне был отмечен 100-летний юбилей местных войск и конвойной стражи, сформированных из Внутренней стражи в результате военной реформы 1860-1870-х годов.

К концу 19 века в России успешно действовал Отдельный корпус жандармов, а территория государства «делилась» на жандармские округа, где за соблюдением законности, правопорядка и борьбой с инакомыслием, преступностью и терроризмом занимались подразделения жандармов.

В период революции 1917 года первым прообразом будущих подразделений внутренних войск стали отряды Красной гвардии. Однако они не имели чёткой структуры и принципов управления. Гражданская война, сопровождавшаяся разгулом преступности и бандитизма внутри государства, потребовала для борьбы с контрреволюционными проявлениями формирования особых воинских подразделений при ВЧК. В 1934 году был создан Народный комиссариат внутренних дел (НКВД) и образованы войска НКВД — внутренние войска.

До 1989 года Внутренние войска МВД СССР организационно входили в структуру Вооружённых сил СССР, но подчинялись Министерству Внутренних Дел Советского Союза. В декабре 1991 года после распада СССР прекратили своё существование и Внутренние войска МВД СССР. Весь личный состав и материально-техническая часть некогда мощной силовой структуры оказались разделены границами новообразовавшихся государств. Соответственно, в 1992 году появились Внутренние войска МВД РФ, военнослужащие которых принимали участие в разрешении военных конфликтов, борьбе с терроризмом, экстремизмом и организованной преступностью.

Вновь созданные войска национальной гвардии России — достойный преемник славных традиций, подвигов и истории Внутренних войск МВД СССР и РФ. Входя в состав Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, военнослужащие и гражданский персонал этой военной государственной организации по-прежнему выполняют важные задачи общественно-государственного характера. Среди них — борьба с терроризмом и экстремизмом, охрана правопорядка, обеспечение безопасности граждан во время массовых мероприятий, охрана важных государственных объектов, участие в обороне и обеспечении территориальной целостности государства через привлечение к проведению операций совместно с вооружёнными силами и пограничными силами ФСБ РФ и многие другие.

В ходе спецоперации на Украине, начавшейся в феврале 2022 года, росгвардейцы выполняют все поставленные задачи совместно с вооруженными силами России.

Девиз Росгвардии — «Всегда на страже».

Высокий профессионализм военнослужащих Войск национальной гвардии достигается за счёт особой системы подготовки офицерских кадров, сержантского состава и рядовых военнослужащих. Подготовка офицерского состава национальной гвардии осуществляется высшими военными учебными заведениями войск национальной гвардии, а также специальными факультетами отдельных высших военных учебных заведений Министерства Обороны РФ.

Войска национальной гвардии получили и официально утверждённую символику: эмблему и флаг. В центре эмблемы — золотой двуглавый орёл, увенчанный короной. В лапах орла – скрещенные серебряные мечи, а на груди — окаймлённый серебром краповый щит со всадником, пронзающим копьём змея. Флаг Войск национальной гвардии — это прямоугольное краповое полотнище с государственным флагом России в левом верхнем углу. В правой половине полотнища — эмблема войск, пишет calend.ru.

Традиционно 27 марта проходят праздничные мероприятия — концерты, встречи ветеранов, церемонии вручения государственных наград отличившимся военнослужащим, праздничные спортивные мероприятия. Всегда в такие дни нельзя обойтись и без памятных мероприятий, минуты молчания, возложения венков к мемориалам и могилам бойцов, отдавших свои жизни во имя мирной жизни простых граждан.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Стали ли вы водить аккуратнее после повышения штрафов за нарушение ПДД?
В опросе приняло участие 99 человек
27.03.2025, 22:000 Как побороть весеннюю хандру, рассказала специалист 27.03.2025, 21:560 До -5 градусов опустится столбик термометра в Псковской области ночью 28 марта 27.03.2025, 21:430 Музей-заповедник «Михайловское» передал свои книги калининградским читателям 27.03.2025, 21:390 В Пскове благоустроят подходы к новой строящейся школе на улице Киселёва
27.03.2025, 21:210 Спасти или снести? 27.03.2025, 20:570 Руководителю ансамбля «Новоржевские скобари» присвоили звание «Душа земли Псковской» 27.03.2025, 20:400 В Великом Новгороде у школьника во время урока сильно задымился телефон 27.03.2025, 20:200 Региональный этап Всероссийского фестиваля «Мой Пушкин» прошёл в «Михайловском»
27.03.2025, 19:580 «АвтоВАЗ» назвал фейковой новость о просьбе не пускать назад в Россию Renault 27.03.2025, 19:400 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин о многострадальном российском футболе 27.03.2025, 19:200 «Деловая Россия» и Фонд развития предпринимательства Псковской области подписали соглашение о сотрудничестве 27.03.2025, 19:000 Горелку для запуска Вечного огня устанавливают на мемориале в псковской деревне Ершово
27.03.2025, 18:400 Почти 30 тысяч нарушений в миграционной сфере выявили в России в 2024 году 27.03.2025, 18:210 Пскович предстанет перед судом за попытку выдать себя за другого человека 27.03.2025, 18:190 «Три мудреца»: Город для памятников и памятники для города? ВИДЕО 27.03.2025, 18:170 Лекцию о Пскове в первые месяцы после войны прочтут 30 марта
27.03.2025, 18:090 Выставку карикатуры откроют в Пскове к 1 апреля 27.03.2025, 18:050 «Гайд-парк»: Андрей Михайлов о ЖКХ, муниципальной реформе и работе в Собрании. ВИДЕО 27.03.2025, 18:030 Скорость движения ограничат на участках трассы Р-23 «Псков» 28 марта 27.03.2025, 18:020 Число россиян, погибших при крушении батискафа в Египте, достигло шести
27.03.2025, 18:010 МЧС проведет в Пскове конкурс «Великая Победа - гордость поколений» 27.03.2025, 17:580 Фотовыставка о преподобном старце Гаврииле открылась в Спасо-Елеазаровском монастыре 27.03.2025, 17:550 Андрей Михайлов: Правительство планирует лидеров из участников СВО привлечь в управленческую работу 27.03.2025, 17:460 Субботник провели на склоне реки Ловать в Великих Луках
27.03.2025, 17:430 Пскович заплат штраф 3000 рублей за плевок в лицо 27.03.2025, 17:400 Наши духовные скрепы 27.03.2025, 17:390 Профсоюзный тренинг пошел в Пскове 27.03.2025, 17:340 Упрощение процесса исключения памятников из реестра не ущемляет права культурного наследия – Виктор Остренко
27.03.2025, 17:240 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 27 марта 27.03.2025, 17:240 В Порховском районе мужчину подозревают в покушении на дачу взятки сотруднику ДПС 27.03.2025, 17:220 Якушев: «Единая Россия» выдвинет на выборах более 380 кандидатов-участников СВО 27.03.2025, 17:180 В Псковской области могут создать институт наставничества для работы с трудными подростками
27.03.2025, 17:160 Пожароопасный сезон в Псковской области установят с 1 апреля 27.03.2025, 17:132 В центре Пскова появится еще один участок дороги с односторонним движением 27.03.2025, 17:110 Псковские газовики рассказали, для чего нужна поверка счетчика 27.03.2025, 17:060 Создание кластера информационных технологий обсудят в правительстве Псковской области
27.03.2025, 17:050 Злоумышленники нацелились на сайты компаний для обмана российских пользователей 27.03.2025, 17:040 Росгвардия Псковской области получила новые автомобили Lada Granta 27.03.2025, 16:460 Открытие III Международного фестиваля «Псковский скоморох». ФОТОРЕПОРТАЖ 27.03.2025, 16:400 Александр Братчиков о новом статусе Александра Котова, главе Счетной палаты и упрощении исключения памятников из реестра
27.03.2025, 16:390 Два автомобиля столкнулись на улице Владимирской в Пскове 27.03.2025, 16:301 Военнослужащих и сотрудников Росгвардии чествовали в правительстве Псковской области 27.03.2025, 16:290 Умерла автор «Дневников вампира» Лиза Джейн Смит 27.03.2025, 16:150 Четыре российских туриста погибли при крушении батискафа у берегов Хургады
27.03.2025, 16:020 Жительница Печорского района ударила подругу ножом в живот 27.03.2025, 15:570 Михаил Ведерников: Вклад Александра Котова в развитие региона сложно переоценить 27.03.2025, 15:510 Андрей Михайлов: Люди в Новоржевском округе начали системно работать 27.03.2025, 15:410 Чемпионат регионального управления МЧС по волейболу прошел в Пскове
27.03.2025, 15:310 «Лёгкая кухня»: Брускетта с креветками 27.03.2025, 15:240 Расписание нескольких автобусов изменится в Великих Луках с 1 апреля 27.03.2025, 15:200 Два ветерана Великой Отечественной войны признаны почетными гражданами Псковского района 27.03.2025, 15:160 Житель Дедовичей оштрафован за предоставление ложных сведений о мигранте
27.03.2025, 15:090 В путешествие по Картинной галерее с вороном Марком приглашают юных псковичей 27.03.2025, 14:530 Контракт на ямочный ремонт междворовых проездов заключен в Пскове 27.03.2025, 14:411 Пскович украл из банкомата 5 000 рублей 27.03.2025, 14:360 День правовой помощи для подучетных лиц провели псковские курсанты
27.03.2025, 14:253 Многодетная семья из Канады переехала в Псковскую область 27.03.2025, 14:220 Воспитание дошкольников обсудили в Пскове в рамках православных образовательных чтений 27.03.2025, 14:140 Крепкий рубль приведет к потере бюджетом почти 2 трлн рублей — аналитики 27.03.2025, 14:030 Более 40 тонн санкционных свежих груш уничтожили в Псковской области
27.03.2025, 13:510 Пиковый этап коммунальных работ в Острове-3 закончен — Андрей Михайлов 27.03.2025, 13:440 Два участка дороги Ольша – Велиж – Усвяты – Невель хотят отремонтировать в 2025 году 27.03.2025, 13:410 Пенсионер из Палкино осужден за попытку дать взятку сотруднику ДПС 27.03.2025, 13:360 Росгвардейцы задержали в Пскове подозреваемых в краже
27.03.2025, 13:310 От Алигьери до Курбатова: писателей разных стран и эпох представил музей-заповедник «Михайловское» в Калининграде 27.03.2025, 13:290 Название праздника в честь водружения Знамени Победы над Рейхстагом изменили псковские депутаты 27.03.2025, 13:240 Уникальное Евангелие XIX века представят на новой выставке в псковском музее 27.03.2025, 13:220 Запуск программы льготных кредитов для малого бизнеса отсрочили
27.03.2025, 13:210 На треть увеличилось количество проверок Счётной палаты Псковской области в 2024 году 27.03.2025, 13:150 Решили «по-мужски»: пскович избил водителя после дорожного конфликта 27.03.2025, 13:140 Депутаты просят правительство приравнять пособие по уходу за ребёнком к средней зарплате 27.03.2025, 13:120 Депутат областного Собрания Виктор Иващенко досрочно сложил полномочия
27.03.2025, 13:070 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Город для памятников и памятники для города? 27.03.2025, 13:040 Штрафы с коммунальщиков предложили направлять на капремонт 27.03.2025, 13:030 Марина Хохлова назначена на должность председателя Счетной палаты Псковской области 27.03.2025, 13:010 Александру Котову присвоили звание «Почетный гражданин Псковской области»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru