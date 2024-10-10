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День войск национальной гвардии отмечается в России 27 марта

27 марта свой профессиональный праздник — День войск национальной гвардии Российской Федерации — отмечают военнослужащие и гражданский персонал войск национальной гвардии России. Он был установлен Указом Президента РФ № 10 от 16 января 2017 года, в целях сохранения преемственности воинских традиций и повышения престижа службы в войсках национальной гвардии Российской Федерации.

Важно сказать, что выбор даты не случаен. В течение 20 лет, начиная с 1996 года, ежегодно 27 марта отмечался День внутренних войск МВД России. А поскольку данные войска в апреле 2016 года были преобразованы в Войска национальной гвардии РФ, то и праздник был «переименован». Поэтому в 2017 году 27 марта впервые отмечался как праздник войск национальной гвардии.

История войск национальной гвардии России уходит корнями в эпоху Ивана Грозного, когда появились войска, преданные лично царю и получившие название опричных. Основной задачей этих войск было поддержание внутреннего порядка в государстве. В разное время эту задачу выполняли разные службы и войсковые части: гарнизонные полки, казачьи части, жандармские подразделения.

В какие-то периоды функции по поддержанию внутреннего порядка, обеспечению безопасности населения и оказанию помощи людям в случае стихийных бедствий ложились на уже негодных к строевой службе военнослужащих, на воинские части и подразделения, не являвшиеся войсками первой линии, но постепенно всё менялось.

В начале 19 века, в результате формирования такой охранной службы и ряда проведенных реформ, указом императора Александра I от 27 марта 1811 года была создана Внутренняя стража — далекая предшественница Внутренних войск. Именно эта историческая дата и легла в основу учреждения в 1996 году праздника Дня Внутренних войск МВД РФ. Кстати, в 1911 году весьма торжественно и на государственном уровне был отмечен 100-летний юбилей местных войск и конвойной стражи, сформированных из Внутренней стражи в результате военной реформы 1860-1870-х годов.

К концу 19 века в России успешно действовал Отдельный корпус жандармов, а территория государства «делилась» на жандармские округа, где за соблюдением законности, правопорядка и борьбой с инакомыслием, преступностью и терроризмом занимались подразделения жандармов.

В период революции 1917 года первым прообразом будущих подразделений внутренних войск стали отряды Красной гвардии. Однако они не имели чёткой структуры и принципов управления. Гражданская война, сопровождавшаяся разгулом преступности и бандитизма внутри государства, потребовала для борьбы с контрреволюционными проявлениями формирования особых воинских подразделений при ВЧК. В 1934 году был создан Народный комиссариат внутренних дел (НКВД) и образованы войска НКВД — внутренние войска.

До 1989 года Внутренние войска МВД СССР организационно входили в структуру Вооружённых сил СССР, но подчинялись Министерству Внутренних Дел Советского Союза. В декабре 1991 года после распада СССР прекратили своё существование и Внутренние войска МВД СССР. Весь личный состав и материально-техническая часть некогда мощной силовой структуры оказались разделены границами новообразовавшихся государств. Соответственно, в 1992 году появились Внутренние войска МВД РФ, военнослужащие которых принимали участие в разрешении военных конфликтов, борьбе с терроризмом, экстремизмом и организованной преступностью.

Вновь созданные войска национальной гвардии России — достойный преемник славных традиций, подвигов и истории Внутренних войск МВД СССР и РФ. Входя в состав Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, военнослужащие и гражданский персонал этой военной государственной организации по-прежнему выполняют важные задачи общественно-государственного характера. Среди них — борьба с терроризмом и экстремизмом, охрана правопорядка, обеспечение безопасности граждан во время массовых мероприятий, охрана важных государственных объектов, участие в обороне и обеспечении территориальной целостности государства через привлечение к проведению операций совместно с вооружёнными силами и пограничными силами ФСБ РФ и многие другие.

В ходе спецоперации на Украине, начавшейся в феврале 2022 года, росгвардейцы выполняют все поставленные задачи совместно с вооруженными силами России.

Девиз Росгвардии — «Всегда на страже».

Высокий профессионализм военнослужащих Войск национальной гвардии достигается за счёт особой системы подготовки офицерских кадров, сержантского состава и рядовых военнослужащих. Подготовка офицерского состава национальной гвардии осуществляется высшими военными учебными заведениями войск национальной гвардии, а также специальными факультетами отдельных высших военных учебных заведений Министерства Обороны РФ.

Войска национальной гвардии получили и официально утверждённую символику: эмблему и флаг. В центре эмблемы — золотой двуглавый орёл, увенчанный короной. В лапах орла – скрещенные серебряные мечи, а на груди — окаймлённый серебром краповый щит со всадником, пронзающим копьём змея. Флаг Войск национальной гвардии — это прямоугольное краповое полотнище с государственным флагом России в левом верхнем углу. В правой половине полотнища — эмблема войск, пишет calend.ru.

Традиционно 27 марта проходят праздничные мероприятия — концерты, встречи ветеранов, церемонии вручения государственных наград отличившимся военнослужащим, праздничные спортивные мероприятия. Всегда в такие дни нельзя обойтись и без памятных мероприятий, минуты молчания, возложения венков к мемориалам и могилам бойцов, отдавших свои жизни во имя мирной жизни простых граждан.