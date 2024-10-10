На празднике ПЛН выступила Псковская федерация ушу

Федерация ушу представила свое выступление на празднике ПЛН, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Федерация существует более 20 лет (21 год). За прошлый год в области стало 5 кандидатов в мастера спорта (Мария Степанова, Василиса Кучер, Анастасия Петрова, Анна Сергеева, Андрей Егоров), в 2025 впервые в истории федерации выполнен норматив мастера спорта, это сделал Андрей Егоров . Больше 20 спортсменов области имеют первый взрослый разряд.
В 2024 году спортсмены области завоевали порядка 30 наград разного номинала на окружных соревнованиях и соревнованиях масштаба страны. Отличились спортсмены и на международных соревнованиях «Московские звезды ушу», в которых соревновались более 500 сильнейших спортсменов со всей России, а также Китая, Гонконга, Индии, Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Индонезии и других стран.
Приходите вместе с семьей и друзьями! Праздник проходит с 19:00 до 22:00 сегодня, 19 июля, в парке Строителей.
Данное мероприятие – это совместный проект Псковской Ленты Новостей и акционерного общества «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод», организован при поддержке технологического партнера «Ростелеком», ООО «ЗЕНЧА» и других. Также благодарим официального партнера 25-летия ПЛН ООО «Центр кровельных и фасадных систем».
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